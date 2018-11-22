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Главному редактору портала TUT.BY предъявили обвинение по "делу БелТА"

23.11.2018 10:41 — Разное | Ежедневник  
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Главному редактору портала TUT.BY предъявили обвинение по "делу БелТА"

фото: tut.by

Расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации РУП «БелТА» находится на завершающей стадии, сообщили в Следственном комитете. Главреду TUT.BY Марине Золотовой предъявлено обвинение.

Следователи предъявили обвинения 15 лицам. Действия 14 из них квалифицированы по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса, а главного редактора ООО «Тут Бай Медиа» Марины Золотовой – по ч. 2 ст. 425 (бездействие должностного лица) УК РБ. Уголовное преследование по ч. 2 ст. 349 Уголовного кодекса в ее отношении прекращено. Санкция статьи, по которой ей предъявлено обвинение, предусматривает штраф либо запрет на занятие определенной деятельностью, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Кроме этого, сообщается, что с сoгласия Генпрокуратуры удoвлетворены хoдатайства двух обвиняемых, Павла Быковского и Владислава Кулецкого, об освoбождении от угoловной ответственности на оснoвании ст. 86 УК и применение к ним мер административного взыскания.

Всем фигурантам был предъявлен ущерб. Его суммы варьируются от 3 до 17 тысяч рублей.

 
 
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Расследование уголовного дела о несанкционированном доступе к компьютерной информации РУП «БелТА» находится на завершающей стадии, сообщили в Следственном...
 
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