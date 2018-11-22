Хоккеисты минского «Динамо» матчем во Владивостоке против «Адмирала» завершают сегодня дальневосточную часть выездного турне. Поединок на льду «Фетисов-Арены» начнется в 12.00 по белорусскому времени.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как и минское «Динамо», «Адмирал» обитает на дне таблицы в своей конференции. Причем дела «моряков» еще хуже, чем у «зубров» — дальневосточники набрали всего 14 очков в 30 матчах, в то время как в копилке минчан 20 баллов.

При этом 2 очка в дальневосточной поездке динамовцы уже заработали, вырвав их у «Амура» (4:3 Б) в драматичном сражении в Хабаровске. Правда, в Шанхае развить успех не удалось, в поединке с китайским «Куньлунем» минчане безнадежно «сгорели» (1:4).

Переночевав после поражения в Шанхае, «зубры» отправились во Владивосток, где после приземления отправились не в отель, а на «Фетисов-Арену», чтобы разбегаться и почувствовать лед, отмечает пресс-служба ХК «Динамо-Минск». В Минске в это время было 11.00, во Владивостоке — 18.00.

Увереннее всех на «Фетисов-Арене» ориентировался новобранец минчан Джонатон Блум, который отыграл за «Адмирал» почти три сезона.

Главный тренер «зубров» Андрей Сидоренко долго мучить хоккеистов не стал, отпустив их отдыхать через 25 минут работы на льду. Причем на площадку вышли не игравшие в прошлых матчах форварды Теему Пулккинен и Куинтон Хауден. Не исключено, кто-то из них сыграет против «Адмирала».

Между тем встречей с «Адмиралом» выездная серия минчан не закончится, 25 ноября им предстоит гостевой матч в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

Отметим, что за «Адмирал» выступает белорусский форвард, 28-летний воспитанник гродненского хоккея Никита Феоктистов. В 17 поединках нынешнего чемпионта КХЛ на его счету 1 (1+0) результативный балл при показателе полезности «-1», 4 минутах штрафа и среднем игровом времени 11 минут 11 секунд за матч.



Фото: khl.ru

SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляцию матча «Адмирал» — «Динамо-Минск».