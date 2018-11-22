Участниками данного мероприятия станут отличники учебы, победители областных и республиканских творческих конкурсов и соревнований, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, лидеры и активисты детских общественных организаций, лучшие учащиеся интернатных учреждений Могилевской области, учащиеся Могилевского кадетского училища. Всего 134 ребенка.
24 ноября 2018 г. делегация посетит генеральную репетицию конкурса. 25 ноября 2018 г. – финальный концерт конкурса.
Сопровождать делегации будут представители главного управления по образованию облисполкома, педагогические работники учреждений образования.
Будет обеспечено медицинское сопровождение делегаций области.
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24-25 ноября делегации учащихся Могилевской области примут участие в детском конкурсе песни «Евровидение – 2018» в Минске
Участниками данного мероприятия станут отличники учебы, победители областных и республиканских творческих конкурсов и соревнований, дети-сироты и дети,...