Дети из Могилевской области побывают на «Евровидении»

Делегации учащихся Могилевской области примут участие в детском конкурсе песни «Евровидение – 2018» в Минске.

24 ноября делегация посетит генеральную репетицию конкурса. В составе делегации области будет 93 ребенка, из них 36 – дети из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 21 – ребенок-инвалид, 14 детей – лучшие учащиеся УО «Бобруйская государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха», ГУО «Мстиславская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи», УО «Шкловская государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения».

25 ноября делегация посетит финальный концерт конкурса. В составе делегации будет 41 ребенок, из них 15 – воспитанники кадетского училища, 11 – дети из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 ребенка-инвалида.

Сопровождать делегации будут представители главного управления по образованию облисполкома, педагогические работники учреждений образования. Будет обеспечено медицинское сопровождение делегаций области.

Контактные телефоны:

Кускова Ирина Михайловна, заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома, +375 29 643 15 75, +375 29 228 26 94;

Клименкова Елена Валерьевна, заместитель начальника отдела воспитательной работы и охраны детства главного управления по образованию облисполкома, + 375 365 53 00, + 375 228 20 93.