ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дети из Могилевской области побывают на «Евровидении»

23.11.2018 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A
Просмотрено: 74

Делегации учащихся Могилевской области примут участие в детском конкурсе песни «Евровидение – 2018» в Минске.

24 ноября  делегация посетит генеральную репетицию конкурса. В составе делегации области будет 93 ребенка, из них 36 – дети из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 21 – ребенок-инвалид, 14 детей – лучшие учащиеся УО «Бобруйская государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушением слуха», ГУО «Мстиславская специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с тяжелыми нарушениями речи», УО «Шкловская государственная специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с нарушениями зрения». 

25 ноября  делегация посетит финальный концерт конкурса.    В составе делегации будет 41 ребенок, из них 15 – воспитанники кадетского училища, 11 – дети из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3 ребенка-инвалида. 

Сопровождать делегации будут представители главного управления по образованию облисполкома, педагогические работники учреждений образования.  Будет обеспечено медицинское сопровождение делегаций области. 

Контактные телефоны: 

Кускова Ирина Михайловна, заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома, +375 29 643 15 75, +375 29 228 26 94; 

Клименкова Елена Валерьевна, заместитель начальника отдела воспитательной работы и охраны детства главного управления по образованию облисполкома, + 375 365 53 00, + 375 228 20 93.   

 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 8
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Делегации учащихся Могилевской области примут участие в детском конкурсе песни «Евровидение – 2018» в Минске. 24 ноября  делегация посетит генеральную репетицию...
 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС: в Полоцком районе мужчина вместе с лошадью провалились в погреб
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика