Виктория Кебикова завоевала первую в истории белорусского бокса медаль ЧМ

В Индии в эти дни проходит Чемпионат мира по боксу. Историческую награду завоевала гомельчанка Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории до 81 кг.

Наша спортсменка дошла до полуфинала, где уступила представительнице Колумбии Джессике Кайседо-Синистерре. Тем не менее, белоруске досталась «бронза». По информации Белорусской федерации бокса, Виктория Кебикова стала первой в истории белорусской школы бокса медалисткой чемпионата мира.

Всего на женском Чемпионате мира-2018 на ринг вышли 227 спортсменок из 62 стран в 10 весовых категориях.