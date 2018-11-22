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Виктория Кебикова завоевала первую в истории белорусского бокса медаль ЧМ

23.11.2018 11:50 — Разное | Аргументы и факты  
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Виктория Кебикова завоевала первую в истории белорусского бокса медаль ЧМ
Международная федерация бокса

В Индии в эти дни проходит Чемпионат мира по боксу. Историческую награду завоевала гомельчанка Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории до 81 кг.

Виктория Кебикова завоевала первую в истории белорусского бокса медаль ЧМ Белорусский боксер Дмитрий Асанов стал чемпионом Европы среди молодежи

Наша спортсменка дошла до полуфинала, где уступила представительнице Колумбии Джессике Кайседо-Синистерре. Тем не менее, белоруске досталась «бронза». По информации Белорусской федерации бокса, Виктория Кебикова стала первой в истории белорусской школы бокса медалисткой чемпионата мира.

Всего на женском Чемпионате мира-2018 на ринг вышли 227 спортсменок из 62 стран в 10 весовых категориях.

 
 
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Белорусская спортсменка стала «бронзовым» призером Чемпионата мира по боксу-2018 в индийском Нью-Дели.
 
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