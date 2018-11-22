Международный бойцовский турнир «Ахмат»: что, где, когда и почему нужно брать на него билет

Впервые в Беларуси пройдет международный бойцовский турнир «Ахмат» — профессиональные соревнования среди бойцов по самой жесткой версии К-1. Лучшие спортсмены мира соберутся 2 декабря в «Минск-Арене» , чтобы доказать свое первенство.



Фото предоставлено организаторами

На главной арене страны белорусов ждут следующие бои (в программе возможны изменения):

Забит Самедов (AZ-BY) vs Евгений Орлов (RU);

Дмитрий Валент (BY) vs Сергей Снитюк (UA);

Якуб Берсанукаев (RU- CE) vs Максим Петкевич (BY);

Фредди Кемайо (FR) vs Бурга Тургай Ердоган (TR);

Сайфулла Хамбахадов (RU-CE) vs Мурат Туйсюз (DE);

Сулейман Касымов (RU-CE) vs Александр Фрунза (MD);

Джихад Акипа (MA) vs Эльхан Алиев (AZ);

Мурат Азербиев (RU) vs Волонец Юра (BY);

Абдул-Азиз Юсупов (RU-CE) vs Тамазликару Николай (RO);

Данила Ермоленко (BY) vs Василиу Збырня (RO).

Судить деcять бескомпромиссных поединков по самым зрелищным правилам кикбоксинга будут судьи ОО «Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств» с международной категорией. Главный судья — Корольков Максим Анатольевич.

Клуб «Ахмат» был основан в середине 2014 года главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и назван в честь первого президента ЧР Ахмата Кадырова. Заинтересованность бойцов и властей в развитии спортивных боев способствовала стремительному росту Ахмата, и уже к концу года он стал одним из главных спортивных клубов России. Сегодня «Ахмат» является одним из самых популярных бойцовских проектов Европы.

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