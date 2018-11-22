|
Международный бойцовский турнир «Ахмат»: что, где, когда и почему нужно брать на него билет
Впервые в Беларуси пройдет международный бойцовский турнир «Ахмат» — профессиональные соревнования среди бойцов по самой жесткой версии К-1. Лучшие спортсмены мира
На главной арене страны белорусов ждут следующие бои (в программе возможны изменения):
Судить деcять бескомпромиссных поединков по самым зрелищным правилам кикбоксинга будут судьи ОО «Белорусской федерации рукопашного боя и смешанных единоборств» с международной категорией. Главный судья — Корольков Максим Анатольевич.
Клуб «Ахмат» был основан в середине 2014 года главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и назван в честь первого президента ЧР Ахмата Кадырова. Заинтересованность бойцов и властей в развитии спортивных боев способствовала стремительному росту Ахмата, и уже к концу года он стал одним из главных спортивных клубов России. Сегодня «Ахмат» является одним из самых популярных бойцовских проектов Европы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в Беларуси пройдет международный бойцовский турнир «Ахмат» - профессиональные соревнования среди бойцов по самой жесткой версии К-1. Лучшие спортсмены...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)