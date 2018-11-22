Верхнедвинские гимназисты встретились со специалистами сельского хозяйства

В Верхнедвинской гимназии состоялась встреча учащихся аграрного класса и ведущих специалистов сельскохозяйственной отрасли района.

Именно так отметили будущие аграрии уже свой праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Встрече предшествовала школьная ярмарка, участие в которой приняли практически все гимназисты. На ней разместилась выставка творческих работ учащихся на сельскохозяйственную и осеннюю тематику: всевозможные экспонаты из овощей и растений; картины из семян и лепестков; природные элементы декора. Здесь стоял и запах вкусной выпечки, шла бойкая торговля.

В методическом кабинете учащиеся аграрного 10 «Б» и 9 «Б» классов ждали гостей.

На встречу пришли специалисты ОАО «Шайтерово»: заместитель директора по идеологической работе Е.А. Станкевич и главный агроном О.П. Велюга, заместитель директора по идеологической работе ОАО «Прудинки» Е.Ю. Кишко и главный агроном УПП «Ужица-Агро» Е.В. Папсуевич.

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