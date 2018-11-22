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Верхнедвинские гимназисты встретились со специалистами сельского хозяйства
23.11.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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В Верхнедвинской гимназии состоялась встреча учащихся аграрного класса и ведущих специалистов сельскохозяйственной отрасли района.
Именно так отметили будущие аграрии уже свой праздник – День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК. Встрече предшествовала школьная ярмарка, участие в которой приняли практически все гимназисты. На ней разместилась выставка творческих работ учащихся на сельскохозяйственную и осеннюю тематику: всевозможные экспонаты из овощей и растений; картины из семян и лепестков; природные элементы декора. Здесь стоял и запах вкусной выпечки, шла бойкая торговля.
Далее читайте в «ДП».
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> В Верхнедвинской гимназии состоялась встреча учащихся аграрного класса и ведущих специалистов сельскохозяйственной отрасли района. Именно так отметили...
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