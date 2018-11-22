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Объявлен конкурс «Наши дети»
23.11.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)
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Особой популярностью у наших читателей пользуются фотоконкурсы, на которые они присылают свои снимки на разные темы. Завершился конкурс «Выросло в Верхнедвинске», победители которого будут объявлены в ближайшее время. А пока жюри подводит итоги, стартовал новый конкурс, тема которого близка каждому: «Наши дети».
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> Особой популярностью у наших читателей пользуются фотоконкурсы, на которые они присылают свои снимки на разные темы. Завершился конкурс «Выросло в...
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