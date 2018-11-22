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Объявлен конкурс «Наши дети»

23.11.2018 — Разное | Двинская правда (Верхнедвинск)  
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Объявлен конкурс «Наши дети»

Особой популярностью у наших читателей пользуются фотоконкурсы, на которые они присылают свои снимки на разные темы. Завершился конкурс «Выросло в Верхнедвинске», победители которого будут объявлены в ближайшее время. А пока жюри подводит итоги, стартовал новый конкурс, тема которого близка каждому: «Наши дети».
Мы ждём интересные фотографии ваших детей и внуков, братиков и сестричек, ведь что может быть забавнее и милее ребятишек, познающих мир и делящихся с ним своей искренностью и непосредственностью.
Снимки принимаются на электронную почту редакции, а также в печатном виде. Обязательно подписывайте их и указывайте контактные данные.
Победители будут награждены призами!
Телефон для справок в редакции: 5 62 57.
А начинает наш конкурс снимок Артёма Разумного, сделанный в гостях у бабушки в д. Шайтерово.

 
 
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