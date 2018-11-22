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PR-сообщество соберется на международном форуме «PR-пятница» в Минске

23.11.2018 12:17 — Разное | Аргументы и факты  
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PR-сообщество соберется на международном форуме «PR-пятница» в Минске
Фото из открытых источников

30 ноября в Минске пройдет международный форум по маркетингу и связям с общественностью «PR-пятница». Информационный партнер – ежнедельник «Аргументы и факты» в Беларуси.

Единственная в Беларуси PR-площадка соберет лучших специалистов в области коммуникаций.

PR-сообщество соберется на международном форуме «PR-пятница» в Минске
Фото: Фото из открытых источников

 

В преддверии юбилейного форума по маркетингу и связям с общественностью «PR-пятница» организаторы задали участникам профессионального сообщества вопрос - «Что для Вас PR па-беларуску?» 25 специалистов из коммуникационных агентств, компаний, СМИ и общественных организаций высказали свое мнение.  Ответы были разные, ведь каждый PR-щик уникален и имеет свой неповторимый опыт. Но в одном все были солидарны: PR в Беларуси растет и развивается, используя и аккумулируя в себе лучший мировой опыт.

ВИДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=qJQKg6Y6mew

«Для того чтобы усилить белорусский PR, ежегодно мы проводим форум «PR-пятница», - прокомментировал соорганизатор события Дмитрий ГМЫЗА. - Мы приглашаем замечательных спикеров, они делятся с участниками своими идеями, кейсами, инструментами. Мировой опыт очень важен для отечественных коммуникаций. Ведь, черпая и используя лучшее, мы выводим отрасль на качественно новый, более высокий уровень. Вторая важная составляющая этого форума - встреча с коллегами. Где же еще «сверить часы», если не на «PR-пятнице»? Общение с коллегами, обмен опытом дают огромный заряд позитива и энергии. Белорусское PR-сообщество – сильное и профессиональное, разностороннее и очень талантливое. Вместе мы делаем важные и интересные дела для нашей страны!»

В нынешнем году форум соберет лучших специалистов в области коммуникаций и связей с общественностью. Ключевыми темами юбилейного события станут: стратегические и антикризисные коммуникации, работа с лидерами мнений и негативом в социальных сетях, влияние PR на бизнес-модель компании.

В 2018 году среди семи экспертов пятой юбилейной «PR-пятницы» - директор по стратегии и развитию бизнеса одного из самых известных в мире коммуникационных агентств Ketchum Евгения Кондрашева, PR-директор ZENDEN GROUP Александр Милых, экс-PR-директор «Интер РАО» Антон Назаров. С участниками форума собственным опытом поделится директор департамента по связям с общественностью Северо-Западного филиала «Мегафон» Кермен Манджиева, которая входит в ТОП-3 самых известных PR-специалистов и ТОП-10 влиятельных людей в коммуникациях Санкт-Петербурга.

О маркетинге влияния на примере кейсов с Apple Pay, MasterCard и Приватбанком расскажет генеральный директор украинского креативного digital-агентства GRAPE Юрий Гладкий. А специальным гостем форума станет Дмитрий Муравьев - креативный продюсер продакшн-студии Fancy Shot, которая снимает рекламные ролики для Mail.ru и Intel, а также большую часть клипов группировки «Ленинград».

Международный форум по связям с общественностью «PR-пятница» пройдет в Минске 30 ноября в отеле «Виктория Олимп» и станет главным PR-событием года.

Медиапартер – еженедельник «Аиф» в Беларуси.

 

 
Теги: Минск
 
 
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