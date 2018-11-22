Белгосфилармония 14 декабря приглашает окунуться в музыку барокко

Этот вечер –прекрасный подарок как для ценителей музыки барокко, так и для широкой публики.

Программа будет разделена на три блока: итальянская музыка 17-го века; немецко-австрийская музыка 17-го века; французская музыка 18-го века . И в каждой части будут представлены самые яркие ансамбли этих периодов.

Порой, мы даже и не подозреваем, насколько классическая музыка может пробудить неведомое в нас, затронуть те струны души, которые пылятся внутри. Она врачует наши сердца и души.

Важная роль здесь принадлежит музыке Барокко, для которой характерно пристальное внимание к внутренней, духовной жизни человека. Главный предмет музыки Барокко- это общение. И музыкальное произведение отображает модель этого общения.

Музыка Барокко оказывает влияние на слушателей, даёт ощущение «расширения времени». В частности, это касается медленной музыки. Ритмы работы разума и тела замедляются, и люди чувствуют себя так, как будто время растягивается. И, забывая о бешеном ритме жизни, они дают возможность творческому и мыслительному процессам внутри себя активизироваться.

Мы приглашаем вас провести этот зимний вечер в компании прекрасных музыкантов, наслаждаясь музыкальными картинами барокко. Этот музыкально-энергетический обмен важен и просто необходим всем нам.

Ваше воображение перенесёт вас в XVII век, такой далёкий и такой манящий. Вы почувствуете как трепетно композиторы относятся к звукосочетаниям, к выстраиванию гармоний.

Для вас прозвучат произведения:

А. Страделлы

Г.И. фон Бибера

А. Вивальди

Г. Ф. Телеманна

Ф. Куперена

Исполнители: