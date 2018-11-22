Белгосфилармония 14 декабря приглашает окунуться в музыку барокко

Этот вечер –прекрасный подарок как для ценителей музыки барокко, так и для широкой публики.
Программа будет разделена на три блока: итальянская музыка 17-го века; немецко-австрийская музыка 17-го века; французская музыка 18-го века . И в каждой части будут представлены самые яркие ансамбли этих периодов.
Порой, мы даже и не подозреваем, насколько классическая музыка может пробудить неведомое в нас, затронуть те струны души, которые пылятся внутри. Она врачует наши сердца и души.
Важная роль здесь принадлежит музыке Барокко, для которой характерно пристальное внимание к внутренней, духовной жизни человека. Главный предмет музыки Барокко- это общение. И музыкальное произведение отображает модель этого общения.
Музыка Барокко оказывает влияние на слушателей, даёт ощущение «расширения времени». В частности, это касается медленной музыки. Ритмы работы разума и тела замедляются, и люди чувствуют себя так, как будто время растягивается. И, забывая о бешеном ритме жизни, они дают возможность творческому и мыслительному процессам внутри себя активизироваться.
Мы приглашаем вас провести этот зимний вечер в компании прекрасных музыкантов, наслаждаясь музыкальными картинами барокко. Этот музыкально-энергетический обмен важен и просто необходим всем нам.
Ваше воображение перенесёт вас в XVII век, такой далёкий и такой манящий. Вы почувствуете как трепетно композиторы относятся к звукосочетаниям, к выстраиванию гармоний.
Для вас прозвучат произведения:
- А. Страделлы
- Г.И. фон Бибера
- А. Вивальди
- Г. Ф. Телеманна
- Ф. Куперена
Исполнители:
- Светлана Рамазанова (барочная скрипка)
- Сергей Полтавский (виола д’аморе)
- Дарья Дягилева ( флейта-траверсо)
- Александр Гулин (виола да гамба)
- Марина Белова (лютня)
- Дарья Борковская (клавесин)