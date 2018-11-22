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Белгосфилармония 14 декабря приглашает окунуться в музыку барокко

23.11.2018 12:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Белгосфилармония 14 декабря приглашает окунуться в музыку барокко
АиФ

Этот вечер –прекрасный подарок как для ценителей музыки барокко, так и для широкой публики.

Программа будет разделена на три блока: итальянская музыка 17-го века; немецко-австрийская музыка 17-го века; французская музыка 18-го века . И в каждой части будут представлены самые яркие ансамбли этих периодов.

Порой, мы даже и не подозреваем, насколько классическая музыка может пробудить неведомое в нас, затронуть те струны души, которые пылятся внутри. Она врачует наши сердца и души.


Белгосфилармония 14 декабря приглашает окунуться в музыку барокко
 

Важная роль здесь принадлежит музыке Барокко, для которой характерно пристальное внимание к внутренней, духовной жизни человека. Главный предмет музыки Барокко- это общение. И музыкальное произведение отображает модель этого общения.

Музыка Барокко оказывает влияние на слушателей, даёт ощущение «расширения времени». В частности, это касается медленной музыки. Ритмы работы разума и тела замедляются, и люди чувствуют себя так, как будто время растягивается. И, забывая о бешеном ритме жизни, они дают возможность творческому и мыслительному процессам внутри себя активизироваться.

Мы приглашаем вас провести этот зимний вечер в компании прекрасных музыкантов, наслаждаясь музыкальными картинами барокко. Этот музыкально-энергетический обмен важен и просто необходим всем нам.

Ваше воображение перенесёт вас в XVII век, такой далёкий и такой манящий. Вы почувствуете как трепетно композиторы относятся к звукосочетаниям, к выстраиванию гармоний. 

Для вас прозвучат произведения:

  • А. Страделлы
  • Г.И. фон Бибера
  • А. Вивальди
  • Г. Ф. Телеманна
  • Ф. Куперена

Исполнители:

  • Светлана Рамазанова (барочная скрипка)
  • Сергей Полтавский (виола д’аморе)
  • Дарья Дягилева ( флейта-траверсо)
  • Александр Гулин (виола да гамба)
  • Марина Белова (лютня)
  • Дарья Борковская (клавесин)

 

 
 
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Как часто вам удаётся отрешиться от будничной суеты и услышать поистине прекрасные звуки музыки барокко, исполненной замечательными музыкантами на аутентичных...
 
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