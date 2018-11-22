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Как в Островце реализуется международный проект

23.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Почти два года назад Красный Крест запустил новый проект «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси». Тогда его участниками стали по четыре района Гродненской и Минской областей. Среди них – и Островецкий.

Проект финансируется Европейским Союзом и реализуется общественным объединением Белорусского общества Красного Креста при поддержке Датского Красного Креста в сотрудничестве с местными органами власти.

Как в Островце реализуется международный проект

О том, как идет работа в рамках проекта, что уже сделано и что еще предстоит, говорили члены координационного совета по реализации проекта международной технической помощи на заседании, которое прошло в Островце.

Площадкой для переговоров стал информационный центр Белорусской атомной электростанции, экскурсию по которому для гостей провел заместитель председателя Островецкого районного исполнительного комитета Виктор Збигневич Свилло.

Как в Островце реализуется международный проект

Как в Островце реализуется международный проект

Островец был выбран совсем не случайно. Наш район является одной из площадок по реализации проекта, летом его посетиладиректор Европейского региона Датского Красного Креста Дорте Буш, которая высоко оценила работу наших волонтеров и местных органов власти по его реализации. В этот раз решили посмотреть, как решаются социальные проблемы в регионе, как работают волонтеры, на практике.

– Красный Крест давно и плодотворно сотрудничает с инициативными группами населения, занимающимися решением актуальных социальных проблем общества, – рассказала исполняющая обязанности председателя Гродненской областной организации Белорусского общества Красного Креста Наталья Казимировна Толкачева. – Уже год в Островецком районе работает инициативная группа, которая помогает семьям, воспитывающих детей с инвалидностью.

Как в Островце реализуется международный проект

Как в Островце реализуется международный проект

 То, как это происходит, участники координационного совета смогли увидеть, посетив Территориальный центр социального обслуживания населения, где реализуется проект «Мечтаем на одном языке», финансируемый Датским Красным Крестом.

Обучение, обмен опытом, проведение интересных мастер-классов, поездки, соревнования и конкурсы – дети, молодые инвалиды, их родители, а также их старшие коллеги – посетители отдела дневного пребывания для граждан пожилого возраста активно проводят свободное время.

Как в Островце реализуется международный проект

Как в Островце реализуется международный проект

– В Островецком территориальном центре социального обслуживания населения мы увидели, как работают с семьями, в которых воспитываются дети-инвалиды, как интересно проводят время пожилые люди, какие они активные, творческие и позитивные, –отметил председатель координационного совета, заместитель министра труда и социальной защиты Александр Алексеевич Румак. – И в очередной раз убедились, насколько важно вовлечь в реализацию проекта неравнодушных людей, готовых прийти на помощь тем, кто в ней нуждается.

Как в Островце реализуется международный проект

Как в Островце реализуется международный проект

Справочно

Проект «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в Беларуси» реализуется в Беларуси с 2017 года и направлен на создание благоприятной среды для участия гражданского общества в процессах принятия решений путем улучшения диалога и сотрудничества между негосударственной гуманитарной организацией и местными органами власти в целевых районах Гродненской и Минской областей и осуществляется при финансовой поддержке Европейского Союза, технической поддержке Датского Красного Креста и в сотрудничестве с органами власти.

Елена Ярошевич
Фото автора.
http://www.ostrovets.by
 
 
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Почти два года назад Красный Крест запустил новый проект «Расширение участия гражданского общества в принятии решений по вопросам социальной интеграции в...
 
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