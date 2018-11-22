Лукашенко: зарплата в Br1 тыс. не означает, что квадратный метр жилья должен стоить столько же



Александр Лукашенко

23 ноября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает от автоматического увеличения стоимости квадратного метра в связи с ростом зарплат. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Стоимость возводимого жилья глава государства назвал важнейшим вопросом. «Задачей правительства остается сохранение формулы «один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной заработной платы», — заявил Александр Лукашенко. Одновременно он предупредил: «Достижение уровня заработной платы в Br1 тыс. не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же».-0-

Лукашенко требует окончательно решить вопрос с обеспечением жильем многодетных семей «Если с общей очередью в целом разобрались, и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно растет», — обратил внимание белорусский лидер.

Лукашенко установил дедлайн до середины 2019 года для завершения строительства сверхнормативных домов Александр Лукашенко потребовал от всех губернаторов и председателя Минского горисполкома каждый такой дом взять под личный контроль и завершить строительство.

В Беларуси пересмотрят программы жилищного строительства с акцентом на арендном жилье «Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции», — заявил Александр Лукашенко.

От городов-спутников до «каменных джунглей» — Лукашенко требует лучшего планирования территорий «Требую от правительства немедленно приступить к выполнению принятых решений по развитию городов-спутников с увеличением объемов строительства жилья», — потребовал белорусский лидер.

Лукашенко требует от правительства обеспечить эффективную и прозрачную торговлю на внешних рынках Глава государства отметил, что произвести продукцию — не основная задача, главное — выгодно продать ее и заработать.

Лукашенко поручил за 2019 год возродить ПМК в каждом районе «Просто для галочки, показухи возрождать не надо. В первую очередь они должны решать все вопросы строительства и ремонта на селе. При хозяйственном подходе им всегда найдется работа», — убежден Александр Лукашенко.

«Не нужно строить все одинаковое» — Лукашенко раскритиковал проектирование социальных объектов «Типовыми могут быть промышленные здания, сооружения, трансформаторные подстанции, котельные. Но детские сады, школы и прочие социальные объекты должны быть оригинальными», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Лукашенко заявляет о дискриминации строителей в регионах «Незамедлительно прекратите эту дискриминацию. У нас все граждане равны, независимо от того, где живут и работают. За равный качественный труд должно быть равное вознаграждение», — подчеркнул глава государства.

«Должен быть результат!» — какие задачи Лукашенко ставит перед строительной отраслью «Сегодня очень важно, чтобы мы на этом этапе, собирая такие совещания, видели от них пользу. Это совещание нацелено прежде всего на то, чтобы получить результат. Это больше всего меня беспокоило в плане его подготовки», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Минстройархитектуры определят единым органом, формирующим госполитику в строительной сфере «Только профильное министерство должно устанавливать строительные нормы. Задача остальных — определять нормы эксплуатации и обеспечивать контроль за их соблюдением», — поручил Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал, что делать с оттоком белорусских строителей за рубеж «За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» — спросил Президент. https://www.belta.by/