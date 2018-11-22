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Лукашенко: зарплата в Br1 тыс. не означает, что квадратный метр жилья должен стоить столько же

23.11.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Лукашенко: зарплата в Br1 тыс. не означает, что квадратный метр жилья должен стоить столько же

Александр Лукашенко

23 ноября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает от автоматического увеличения стоимости квадратного метра в связи с ростом зарплат. Об этом он заявил сегодня на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Стоимость возводимого жилья глава государства назвал важнейшим вопросом. «Задачей правительства остается сохранение формулы «один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной заработной платы», — заявил Александр Лукашенко. Одновременно он предупредил: «Достижение уровня заработной платы в Br1 тыс. не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же».-0-

Лукашенко требует окончательно решить вопрос с обеспечением жильем многодетных семейЛукашенко: зарплата в Br1 тыс. не означает, что квадратный метр жилья должен стоить столько же

«Если с общей очередью в целом разобрались, и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно растет», — обратил внимание белорусский лидер.
 
 
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Александр Лукашенко потребовал от всех губернаторов и председателя Минского горисполкома каждый такой дом взять под личный контроль и завершить строительство.
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«Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции», — заявил Александр Лукашенко.
 
 
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«Требую от правительства немедленно приступить к выполнению принятых решений по развитию городов-спутников с увеличением объемов строительства жилья», — потребовал белорусский лидер.
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Глава государства отметил, что произвести продукцию — не основная задача, главное — выгодно продать ее и заработать.
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«Просто для галочки, показухи возрождать не надо. В первую очередь они должны решать все вопросы строительства и ремонта на селе. При хозяйственном подходе им всегда найдется работа», — убежден Александр Лукашенко.
 
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«Типовыми могут быть промышленные здания, сооружения, трансформаторные подстанции, котельные. Но детские сады, школы и прочие социальные объекты должны быть оригинальными», — подчеркнул Александр Лукашенко.
 
 
Лукашенко заявляет о дискриминации строителей в регионах

«Незамедлительно прекратите эту дискриминацию. У нас все граждане равны, независимо от того, где живут и работают. За равный качественный труд должно быть равное вознаграждение», — подчеркнул глава государства.
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«Сегодня очень важно, чтобы мы на этом этапе, собирая такие совещания, видели от них пользу. Это совещание нацелено прежде всего на то, чтобы получить результат. Это больше всего меня беспокоило в плане его подготовки», — подчеркнул Александр Лукашенко.
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«Только профильное министерство должно устанавливать строительные нормы. Задача остальных — определять нормы эксплуатации и обеспечивать контроль за их соблюдением», — поручил Александр Лукашенко.
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«За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» — спросил Президент.
 
Теги: Минск
 
 
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  Александр Лукашенко 23 ноября, Минск /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает от автоматического увеличения стоимости...
 
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