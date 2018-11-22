Гомельчанка стала первой в истории белорусской школы бокса медалисткой чемпионата мира





Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по боксу в индийском Нью-Дели.

Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории 81 кг, в полуфинале турнира раздельным решением судей проиграла сопернице из Колумбии Джессике Кайседо и заняла третье место.

Чемпионат мира по боксу среди женщин собрал 227 спортсменок из 62 стран.

Завершится планетарный форум 23 ноября.