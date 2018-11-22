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Гомельчанка стала первой в истории белорусской школы бокса медалисткой чемпионата мира
23.11.2018 11:58 — Разное | Ежедневник
Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по боксу в индийском Нью-Дели.
Виктория Кебикова, выступающая в весовой категории 81 кг, в полуфинале турнира раздельным решением судей проиграла сопернице из Колумбии Джессике Кайседо и заняла третье место.
Чемпионат мира по боксу среди женщин собрал 227 спортсменок из 62 стран.
Завершится планетарный форум 23 ноября.
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Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по боксу в индийском Нью-Дели.
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