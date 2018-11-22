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Кому положен дополнительный свободный день в неделю?

23.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Кому положен дополнительный свободный день в неделю?

– Воспитываем с мужем троих детей, все школьники. Положен ли мне дополнительный выходной день в неделю?

Елена М., г. Жлобин.

Разъясняет помощник прокурора Жлобинского района, юрист I класса Ольга Николаевна ТКАЧЁВА

– Свободный день предоставляется работникам (кроме надомников), являющимся: матерью (мачехой) или отцом (отчимом). При этом в полной семье право на свободный день может быть использовано одним из родителей либо разделено между ними по их усмотрению. Для предоставления свободного дня одновременно должны выполняться три условия: в семье должны воспитываться трое и более детей в возрасте до 16 лет либо ребёнок-инвалид; работник должен быть занят на работе 5 или 6 рабочих дней в ту рабочую неделю, когда он хочет получить свободный день (при этом суммарная продолжительность рабочего времени должна быть не менее полной или сокращённой нормы); другой родитель является занятым либо признан инвалидом.

Работник по согласованию с нанимателем вправе выбрать, в какой день недели ему будет предоставляться свободный день. Нельзя переносить и суммировать свободные дни. Свободный день не предоставляется работнику в ту неделю, что и дополнительный свободный день в месяц.

Свободный день оплачивается за счёт нанимателя в размере среднего дневного заработка. Свободный день предоставляется на основании письменного заявления работника. К заявлению прилагаются документы: свидетельства о рождении детей; справка о месте жительства и составе семьи. Если у работника полная семья, ему нужно представить и свидетельство о заключении брака, документы, подтверждающие занятость другого родителя. Если семья неполная, то это требуется подтвердить соответствующим документом. Работнику, воспитывающему ребёнка-инвалида, следует представить удостоверение инвалида либо заключение МРЭК об инвалидности.


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– Воспитываем с мужем троих детей, все школьники. Положен ли мне дополнительный выходной день в неделю? Елена М., г. Жлобин. Разъясняет помощник...
 
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