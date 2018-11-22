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Лунную радугу и северное сияние засняли в Швеции одновременно
23.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Швеции фотографам удалось сделать редкий кадр, они запечатлели одновременно лунную радугу и северное сияние. Фотоснимок был опубликован в соцсети Facebook.
Словить оба этих явления в один кадр - по-настоящему невероятное событие. Красивейшее природное явление фотографы увидели в небе над поселением Абиску на территории исторической провинции Лаппланд. Лунная радуга (ночная радуга) - радуга, порождаемая Луной. Встречается довольно редко. Отличается от солнечной меньшей яркостью, но имеет тот же радиус. Лунная радуга всегда находится на противоположной от Луны стороне неба. Для появления ночной радуги Луна должна находиться невысоко в небе и обязательно должен идти дождь напротив естественного спутника Земли.
Источник:
Фото из facebook-аккаунта Lights Over Lapland.
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В Швеции фотографам удалось сделать редкий кадр, они запечатлели одновременно лунную радугу и северное сияние. Фотоснимок был опубликован в соцсети...
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