Песни о человечности. В Слуцке прошёл творческий вечер Игоря Уренцева





22 ноября в Слуцком ГДК прошёл творческий вечер Игоря Уренцева. Сольно, в составе квартета «Лабиринт» и с рок-группой «Riverstone» вокалист исполнил порядка полутора десятков авторских песен.

Концерт был посвящён жизненному и творческому юбилею музыканта.

— Я сам не ожидал, что такая тёплая будет публика. На самом деле люди пришли на меня - не просто так, которых загнали или случайно как-то - ну и, соответственно, мы оторвались как могли, — рассказал Игорь корреспонденту SG.

— Если бы тебя спросили, какой главный посыл твоего творчества, что бы ты ответил?

— Мои песни все о человечности. В этом так много собрано всего, в слове "человечность"... Наверное, так.

— Какие дальнейшие творческие планы?

— У нас на последней стадии находится авторский альбом группы «Riverstone». Надеюсь, что в начале года мы его выпустим, потому, что он готов уже на 80%. Это пока самый главный наш план. Также есть в планах выпуск нашего первого клипа, — делится артист.





Фотографии: Анастасия Пекарь Фотографии: Анастасия Пекарь





























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