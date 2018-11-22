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В Слуцке на 5 копеек подорожает проезд в автобусах
23.11.2018 — Разное | Слуцк Город
С воскресенья, 25 ноября, на 5 копеек подорожает проезд в городских и пригородных автобусах Слуцка, сообщили в администрации Автобусного парка №2.
Стоимость проезда по городу вырастет с 50 до 55 копеек, месячные проездные билеты подорожают с 21,9 до 24,09 рублей.
Цены на проезд в пригородных автобусах подорожают примерно на 11%.
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С воскресенья, 25 ноября, на 5 копеек подорожает проезд в городских и пригородных автобусах Слуцка, сообщили в администрации Автобусного парка №2.
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