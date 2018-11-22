В Слуцке на 5 копеек подорожает проезд в автобусах

С воскресенья, 25 ноября, на 5 копеек подорожает проезд в городских и пригородных автобусах Слуцка, сообщили в администрации Автобусного парка №2.

Стоимость проезда по городу вырастет с 50 до 55 копеек, месячные проездные билеты подорожают с 21,9 до 24,09 рублей.

Цены на проезд в пригородных автобусах подорожают примерно на 11%.



Slutsk-Gorod.by