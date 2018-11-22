В связи с ремонтом печей в городской бане для женщин временно организуют сауну

В связи с плановым ремонтом печей 1-го и 2-го этажей женского отделения городской бани по ул. Монахова до 7 декабря для женщин организована парилка в сауне по режиму работы городской бани:

пятница с 9.00 до 22.00;

суббота, воскресенье с 9.00 до 23.00.