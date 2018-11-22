|
В связи с ремонтом печей в городской бане для женщин временно организуют сауну
23.11.2018 — Разное | Слуцк Город
В связи с плановым ремонтом печей 1-го и 2-го этажей женского отделения городской бани по ул. Монахова до 7 декабря для женщин организована парилка в сауне по режиму работы городской бани:
Об этом
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с плановым ремонтом печей 1-го и 2-го этажей женского отделения городской бани по ул. Монахова до 7 декабря для женщин организована парилка в сауне по режиму...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)