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Сельский сход прошел в агр. Черный Бор

23.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Заместитель начальника Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Самойленко принял участие в сельском сходе жителей агр. Черный Бор Черноборского сельского Совета.

Сельский сход прошел в агр. Черный Бор

 


Сельский сход прошел в агр. Черный Бор


Сельский сход прошел в агр. Черный Бор


Сельский сход прошел в агр. Черный Бор


Сельский сход прошел в агр. Черный Бор

Началось мероприятие с показа аварийно-спасательной техники и оборудования спасателей, где учащиеся ГУО «Черноборский УПК д/с-СШ» с восторгом примеряли снаряжение и изучали возможности пожарного автомобиля. В это время взрослое население агрогородка собралось в актовом зале сельского дома культуры, где Владимир Михайлович довел до участников схода оперативную обстановку на территории района, подробно описав причины возникновения каждого из 42 пожаров произошедших на территории района.

На все вопросы граждане получили ответы. Разговор состоялся предметный и содержательный.

В завершении мероприятия активисты Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных вручили всем присутствующим наглядно-изобразительную продукцию МЧС Республики Беларусь.

Старший инспектор группы пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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Заместитель начальника Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям Владимир Самойленко принял участие в сельском сходе жителей агр. Черный Бор...
 
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