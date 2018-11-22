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Совмин установил объемы заказа в 2019 году на поставку вторсырья для госнужд
23.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Постановлением Совета Министров №843 от 21 ноября 2018 года установлен заказ на поставку (заготовку, сдачу) в 2019 году отходов бумаги, картона и стекла для республиканских государственных нужд. Постановление опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Согласно документу, всего в Беларуси планируется заготовить 111,4 тыс. т отходов стекла и 280 тыс. т отходов бумаги и картона.
Самые большие объемы отходов бумаги и картона предполагается собрать в Минске — 92,5 тыс. т. Гомельская область должна заготовить 36 тыс. т, Брестская — 35 тыс. т, Могилевская и Минская — по 30 тыс. т, Гродненская — 28,5 тыс. т, Витебская — 28 тыс. т.
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Постановлением Совета Министров №843 от 21 ноября 2018 года установлен заказ на поставку (заготовку, сдачу) в 2019 году отходов бумаги, картона и стекла для...
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