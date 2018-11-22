Тренировочные тактико-специальные учения прошли 21 ноября на ОАО «Амкодор - Семаш»

Целью учений была отработка слаженности действий подразделений Дзержинского РОЧС и персонала объекта при возникновении чрезвычайной ситуации.

Перед началом учений были проведены занятия с персоналом объекта по действиям в различных ситуациях и проверено знание обязанностей при возникновении ЧС.

По легенде в результате короткого замыкания электропроводки произошло возгорание оргтехники и бумажных документов. В дальнейшем создаётся угроза жизни и здоровью работникам объекта есть опасность обрушения строительных конструкций здания. Попытка рабочих объекта потушить пожар самостоятельно оказалась безуспешной. Со слов персонала, в кабинете находилось 2 работника, которые отправились в задымленное помещение, для эвакуации материальных ценностей.













К месту вызова выехали подразделения Дзержинского РОЧС. Представитель объекта встретил спасателей и сообщил необходимую информацию. Первоприбывший РТП грамотно оценил обстановку и принял решение по спасению пострадавшего и ликвидации чрезвычайной ситуации.

После поступило новое сообщение о том, что в производственном цеху во время проведения регламентных работ произошло обрушение крыши, под завалами находился человек. В результате все пострадавшие были эвакуированы, а условное возгорание ликвидировано в кратчайшие сроки.

После проведения тренировочных учений был осуществлен разбор действий каждого привлекаемого подразделения. Особое внимание уделялось соблюдению правил безопасности при проведении работ.

В целом, учения прошли на должном уровне. Задействованные подразделения МЧС и персонал предприятия справились с поставленными задачами.











