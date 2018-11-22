Курсы валют и криптовалют на сегодня

На старте торгов белорусский рубль девальвировался к евро, доллару и российскому рублю, биткойн -276.72.
Средневзвешенный курс доллара поднялся на 0,0028 рубля до 2,1047 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0063 рубля до 2,4020 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля подрос на 0,0020 рубля до 3,2051 BYN/100 RUB.
Bitcoin − 4299.78$ (-276.72);
Bitcоin Cash/ВСС – 243.64$ (-22.97);
DigitalCash − 103.33$ (-10.17);
Еthеreum − 124.51$ (-10.94);
ZCаsh − 76.87$ (-8.22);
Monеro − 65.62$ (-4.63).