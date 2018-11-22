Краеведческие чтения, посвященные 190-летию со дня рождения Эмерика фон Гуттен-Чапского

17 ноября в Дзержинском районном центре туризма и краеведения состоялись районные краеведческие чтения «Памятники Отечества, спасенные из исторической бури...», посвященные 190-летию со дня рождения Эмерика фон Гуттен-Чапского

Дзержинский районный центр туризма и краеведения расположен в старинном парке бывшей усадьбы графов Гуттен-Чапских д.Станьково - удивительном месте, богатом культурными, духовными, историческими и краеведческими материалами, которые активно используются в деятельности учреждения. На протяжении месяца коллектив центра готовился к знаменательному событию не только для станьковской земли, но и всей Минщины.

17 ноября 2018 года исполнилось 190 лет со дня рождения Эмерика фон Гуттен-Чапского - крупного землевладельца, политического деятеля, коллекционера, основателя музеев в Станьково и Кракове. На занятиях объединений по интересам ребята изучали историю графского рода, участвовали в конкурсах рисунков, разгадывали викторины, готовили презентации и писали исследовательские работы, посвященные юбилейной дате. Станьково – малая родина рода Чапских, именно поэтому учащиеся объединений по интересам краеведческого профиля Дзержинского района к этой юбилейной дате разработали туристский маркированный маршрут «Станьково историческое: усадьба Гуттен-Чапских».





Итоговым мероприятием, стали краеведческие чтения «Памятники Отечества, спасенные из исторической бури...», в подготовке и проведении которых приняли участие историки и краеведы Минщины, педагоги и учащиеся Дзержинского района, представители Станьковской средней школы имени Марата Казея, Станьковской музыкальной школы, Станьковского дома культуры, Дзержинской районной библиотеки, Станьковской сельской библиотеки.

Торжественно открыли мероприятие Сергей Владимирович Рубис, заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома, и Владимир Михайлович Чаботько, директор Дзержинского районного центра туризма и краеведения.

С докладом о жизни и деятельности представителей этого знаменитого рода выступили: Наталья Ивановна Обухова, методист Минского областного института развития образования; Елена Анатольевна Курилина, методист Дзержинского районного центра туризма и краеведения; Олег Игоревич Маслиев, главный архитектор проектов «Православная мастерская Белорусской православной церкви»; Игорь Валерьевич Гатальский, краевед, член народного историко-краеведческого объединения «Прылуцкая спадчына»; Инесса Трофимовна Король, кандидат биологических наук, член народного историко-краеведческого объединения «Прылуцкая спадчына»; Галина Борисовна Баландина, учитель русского языка и литературы Станьковской средней школы имени Марата Казея; Ирина Ивановна Рахуба, заведующий Станьковской сельской библиотекой; Елена Валентиновна Свиридова, руководитель народного музея Марьиногорского аграрно-технического колледжа имени В.Е. Лобанка; Марина Леонидовна Молодьянова, заместитель директора по воспитательной работе Щомыслицкой средней школы.

Свои исследовательские работы на тему «Памятники Отечества, спасенные из исторической бури» представили и юные краеведы Дзержинского района: Татьяна Чалевич (учащаяся объединения по интересам "Спадчына" Дзержинского районного центра туризма и краеведения") , Кирилл Пармонов, Анжелика Шиманская.(учащиеся Негорельской средней школы №1).

Прошлое вернуть невозможно, но, думая о будущем, культурный человек всегда должен помнить, что в конечном итоге от всех начинаний и дел останется потомкам не более, чем он сам сможет получить в наследство от прошлого. Род Чапских достоин долгой памяти и почитания.





