Сотрудники ГАИ провели очередную проверку школьных автобусов

Сотрудники отделения технического надзора МО ГАИ УВД 22 ноября на базе ГУО "СШ д.Страдечь" провели очередную контрольную проверку технического состояния школьных автобусов, осуществляющих регулярную перевозку школьников к учреждениям образования Брестского района.



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Сотрудники Госавтоинспекции тщательно осмотрели транспортные средства на наличие технических неисправностей, проверили работу внешних световых приборов, блокираторов движения при открытых дверях, систем пассивной и активной безопасности. В автобусах были проверены аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки, противооткатные устройства.



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В ходе проверки анализировались сведения о водителях, участвующих в перевозке детей, на предмет наличия нарушений Правил дорожного движения, срока действия водительского удостоверения, наличие медицинской справки, а также сроки прохождения технического осмотра автобусов и наличия полюса обязательного страхования.



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В каждом школьном автобусе имеется два видеорегистратора, один из которых снимает происходящее на проезжей части, т.е. установлен по ходу движения транспортного средства, другой - ведет съемку в салоне автобуса, и как отмечают водители, это очень дисциплинирует "маленьких" пассажиров, они ведут себя спокойно, сидят на местах и пристегиваются ремнями безопасности.



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Кроме того, инспектора провели инструктажи водителей по правилам перевозки детей-пассажиров, безопасного управления в зимних условиях и готовности автобусов к эксплуатации зимой.



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На заметку: на территории Брестской области 320 школьных автобусов, осуществляющих регулярную перевозку детей в общеобразовательные учреждения.