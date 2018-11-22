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Сотрудники ГАИ провели очередную проверку школьных автобусов

23.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Сотрудники отделения технического надзора МО ГАИ УВД 22 ноября на базе ГУО "СШ д.Страдечь" провели очередную контрольную проверку технического состояния школьных автобусов, осуществляющих регулярную перевозку школьников к учреждениям образования Брестского района.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60873.php

Сотрудники ГАИ провели очередную проверку школьных автобусов


Сотрудники Госавтоинспекции тщательно осмотрели транспортные средства на наличие технических неисправностей, проверили работу внешних световых приборов, блокираторов движения при открытых дверях, систем пассивной и активной безопасности. В автобусах были проверены аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки, противооткатные устройства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60873.php

Сотрудники ГАИ провели очередную проверку школьных автобусов


В ходе проверки анализировались сведения о водителях, участвующих в перевозке детей, на предмет наличия нарушений Правил дорожного движения, срока действия водительского удостоверения, наличие медицинской справки, а также сроки прохождения технического осмотра автобусов и наличия полюса обязательного страхования.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60873.php

Сотрудники ГАИ провели очередную проверку школьных автобусов


В каждом школьном автобусе имеется два видеорегистратора, один из которых снимает происходящее на проезжей части, т.е. установлен по ходу движения транспортного средства, другой - ведет съемку в салоне автобуса, и как отмечают водители, это очень дисциплинирует "маленьких" пассажиров, они ведут себя спокойно, сидят на местах и пристегиваются ремнями безопасности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60873.php

Сотрудники ГАИ провели очередную проверку школьных автобусов


Кроме того, инспектора провели инструктажи водителей по правилам перевозки детей-пассажиров, безопасного управления в зимних условиях и готовности автобусов к эксплуатации зимой.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60873.php

Сотрудники ГАИ провели очередную проверку школьных автобусов


На заметку: на территории Брестской области 320 школьных автобусов,&nbsp; осуществляющих регулярную перевозку детей в общеобразовательные учреждения.

 
 
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Сотрудники отделения технического надзора МО ГАИ УВД 22 ноября на базе ГУО "СШ д.Страдечь" провели очередную контрольную проверку технического состояния школьных...
 
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