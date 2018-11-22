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На белорусско-украинской границе обнаружена незадекларированная валюта

23.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Гражданин Украины, выезжая из Беларуси через пункт пропуска «Верхний Теребежов», пытался переместить без декларирования 21 тыс. долларов США в эквиваленте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60872.php

На белорусско-украинской границе обнаружена незадекларированная валюта

33-летний житель Ровенской области следовал на автомобиле марки «Citroen Jumper». Он заявил, что при себе имеет 1200 долларов США, соответственно, указанная сумма не подлежит декларированию.

Результат проведенных таможенных операций «опроверг» эту информацию: среди личных вещей гражданина обнаружены незадекларированные денежные средства различных наименований.

10350 евро, в части превышения установленной для перемещения без декларирования суммы, изъяты таможней до решения суда. В отношении их владельца начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.5 КоАП Республики Беларусь.

Напоминаем гражданам, что в соответствии с законодательством, обязательному таможенному декларированию подлежат перемещаемые через границу наличные денежные средства в эквиваленте свыше 10 тыс. долларов США.

 
 
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Гражданин Украины, выезжая из Беларуси через пункт пропуска «Верхний Теребежов», пытался переместить без декларирования 21 тыс. долларов США в эквиваленте. ...
 
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