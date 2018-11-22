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Ярмарки вакансий для предприятий торговли и строительства организуют в Бресте

23.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте в декабре планируется организовать две ярмарки вакансий для предприятий торговли и строительства. Специалисты в этих отраслях наиболее востребованы на рынке труда города, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома - начальник отдела трудоустройства Инна Новожилова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60871.php

Ярмарки вакансий для предприятий торговли и строительства организуют в Бресте

"Если в предыдущие годы подобные мероприятия в первую очередь проводились для безработных, то сейчас ситуация кардинально изменилась. Теперь в рабочей силе больше заинтересованы предприятия. Дня не проходит, чтобы к нам не обратились их представители с просьбой помочь в подборе персонала. Поэтому в декабре решено организовать две ярмарки вакансий", - отметила Инна Новожилова.

В частности, повышенный спрос на строителей связан с масштабным возведением объектов к тысячелетию Бреста. Пик востребованности в продавцах, контролерах-кассирах, кондитерах, поварах объясняется традиционным увеличением объемов торговли в преддверии Рождества и Нового года. В целом на 1 ноября в городе заявлено более 2,5 тыс. свободных рабочих мест. Количество вакансий с начала года увеличилось вдвое. При этом число безработных уменьшилось почти в полтора раза - с 1254 человек в январе до 887 в ноябре.

"Около 80% вакансий предлагаются по рабочим профессиям. Наиболее востребованы специалисты в сфере торговли, каменщики, штукатуры, облицовщики-плиточники, электрогазосварщики, электромонтеры, станочники деревообрабатывающих станков, слесари, парикмахеры, визажисты, мастера по маникюру, врачи. Если у человека нет квалификации, либо он утерял ее, по каким-то причинам не может трудоустроиться по своей профессии, направляем его на обучение. За десять месяцев на переобучение направили 226 человек. Подготовка 50% из них велась под заказ нанимателей", - добавила собеседница.

В управление по труду горисполкома в январе-октябре за помощью в поиске нового рабочего места обратились более 5,6 тыс. человек, из них 3,4 тыс. были зарегистрированы в качестве безработных. При содействии службы занятости трудоустроено свыше 4,2 тыс. соискателей, в том числе 2,4 тыс. безработных.

Уровень безработицы в Бресте составляет 0,5% к экономически активному населению.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте в декабре планируется организовать две ярмарки вакансий для предприятий торговли и строительства. Специалисты в этих отраслях наиболее востребованы на...
 
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