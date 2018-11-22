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Как и что можно привезти из-за границы после 1 января? Простые вопросы о новых лимитах на таможне
23.11.2018 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Любители заграничного шопинга снова в печали: совсем скоро заработают новые нормы по ввозу товаров. Если до 31 декабря вы можете привезти вещи на сумму до 1,5 тысячи евро и весом до 50 кг, то с 1 января 2019 года
Фото: Инга Шкелер, TUT.BY
И хоть общие принципы работы таможенных органов из-за новых лимитов не поменялись, FINANCE.TUT.BY решил вместе со специалистом юридической фирмы Arzinger&Partners Михаилом Ходасевичем разобрать самые простые житейские ситуации, с которыми вы можете столкнуться при возвращении из заграничной поездки.
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Любители заграничного шопинга снова в печали: совсем скоро заработают новые нормы по ввозу товаров. Если до 31 декабря вы можете привезти вещи на сумму до 1,5 тысячи...
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