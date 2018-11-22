Как и что можно привезти из-за границы после 1 января? Простые вопросы о новых лимитах на таможне

Любители заграничного шопинга снова в печали: совсем скоро заработают новые нормы по ввозу товаров. Если до 31 декабря вы можете привезти вещи на сумму до 1,5 тысячи евро и весом до 50 кг, то с 1 января 2019 года норма значительно сократится — до 500 евро и до 25 кг. Но это при условии, что за границей вы не были 3 месяца. Если чаще, то ограничение будет 300 евро и 20 кг. Новые лимиты беспошлинного ввоза введены в рамках ЕАЭС.



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Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

И хоть общие принципы работы таможенных органов из-за новых лимитов не поменялись, FINANCE.TUT.BY решил вместе со специалистом юридической фирмы Arzinger&Partners Михаилом Ходасевичем разобрать самые простые житейские ситуации, с которыми вы можете столкнуться при возвращении из заграничной поездки.