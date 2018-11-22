60 образовательных лет Бычихинской средней школы

Завтра в стенах Бычихинской средней школы состоятся торжества по случаю празднования ее 60-летия. Перелистать страницы истории одной из ведущих сельских школ района стало возможным, благодаря ее летописи, предоставленной администрацией школы. Объем летописи в действительности значительно больше газетной статьи, в ней содержится много интересных фактов, бережно запечатленных в памяти поколений и на бумаге. Посетив музей Боевой Славы школы, можно ознакомиться с нею как с одним из ценнейших экспонатов.

Здание Бычихинской средней школы было сдано в эксплуатацию в августе 1958 г. Первым директором был Расчиненко Г.А. Учебной частью руководил Гордин Б.З. Со следующего учебного года директором был назначен Маслов Н.Г. Талантливый руководитель, неравнодушный к судьбам учеников и сотрудников, он на протяжении 15 лет создавал крепкую материальную базу новой школы.

Сюда пришли учиться дети из деревень всего сельсовета: самой Бычихи, Загорян, Прудка, Кузьмино, Мехового, Льнозавода, Вировли, Вархов, Хвошно. Добираться им домой было далеко и тяжело. При школе был открыт интернат в простом деревянном доме, в котором стали проживать 22 учащихся. Первым воспитателем в школьном интернате была Максимова А.П. В 1976 г. завершилось строительство нового интерната. 50 учащихся поселились в современном двухэтажном здании.

В 70-е Бычихинская СШ становится одной из крупнейших средних школ района. В ней обучалось до 280 учащихся, учебный процесс проходил в две смены. Выпускные классы насчитывали до 40 учащихся. В школе работали опытные педагоги: математики Безументова С.Е. и Волкова Е.М., Александрова В.К., учитель начальных классов Волчёк Н.Л., трудового обучения Волчёк А.Б., учителя русского языка и литературы Атрощенко Т.П. и Гурченко К.М., белорусского языка и литературы Овчинникова Д.Е., биологии Саринова М.М., географии Федоренко М.К., иностранного языка Махамбеталина И.А., химии Егоренко Т.Ф., физики Данилова М.П., физкультуры Фадеева Н.Т., истории Гордин Б.З. Это дало возможность организовать учебный процесс на высоком уровне и добиться хороших результатов: с 1965 по 1987 год 13 учащихся награждены золотыми медалями.

На базе школы существовала оснащенная мастерская, в которой изучали строение и вождение трактора. Учащиеся получали удостоверение на право управления трактором «Беларусь».

В школе создали музей Боевой Славы. Его основателем и первым руководителем был Гордин Б.З. Он и актив музея вели переписку с ветеранами Великой Отечественной войны, освобождавшими Городокский район и Бычихинский сельский совет. С первых дней работы школы в ней была создана пионерская дружина, которой присвоили имя А. Матросова. С 1959 г. старшей пионервожатой работала Безументова Н.Е.

В 1975 г. директором школы назначен Киселёв В.М. В сентябре 1984 г. к основному зданию школы было пристроено еще одно, новое и современное, рассчитанное на 250 учащихся, что дало возможность проводить занятия в одну смену. Наполняемость классов достигала 20-22 учащихся. Педагоги внедряют инновационные технологии, вводится преподавание учебных предметов на повышенном уровне. В коллективе работали замечательные учителя, большинство которых сейчас находится на заслуженном отдыхе: филологи Киселёва Л.П., Андреева Л.С. (новатор в преподавании белорусского языка на повышенном уровне), заслуженный учитель начальных классов Волчёк Н.Л., математик С.В. Савельева, учитель начальных классов Воробьёва Т.А. В 1994 г. учитель немецкого языка Т.В. Сотникова как один из лучших учителей района была направлена на стажировку в Германию. Педколлектив пополняется молодыми специалистами, некоторые — выпускники Бычихинской СШ: Н.И. Пупина, И.А. Борцев, Л.А. Борисова, С.П. Бронская, Е.И. Качанова.

Школа гордится своими успешными выпускниками разных лет:

Тимофей Владимирович Алексеев — замкомандира отдельной части по работе с личном составом второго Государственного испытательного космодрома Министерства обороны России, заместитель начальника отдела воспитательной работы Военно-космической академии кафедры экономики военного права, профессор кафедры социально-экономических дисциплин Санкт-Петербургской Академии авиации и космонавтики, выпускник 1985 г.;

Нина Семёновна Борисенко (Амосова) — до 2015 г. заведующий методическим кабинетом отдела по образованию Городокского райисполкома, выпускница 1966 г.

Надежда Александровна Бурунова (Чупилова) — до 2017 г. заместитель председателя Городокского райисполкома, выпускница 1977 г.;

Михаил Владимирович Василевский — генеральный директор ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», выпускник 1969 г.;

Владимир Александрович Ващенко — министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, выпускник школы 1975 г.;

Сергей Петрович Зиновьев — директор Новополоцкого хлебозавода, выпускник 1983 г.;

Нелли Леонидовна Королёва (Кузнецова) — до 2017 г. — начальник ж/д станции Городок Витебского отделения БЖД, выпускница 1977 г.;

Кристина Владимировна Лыхолат (Краюшко) — начальник отдела экономики и учета управления по сельскому хозяйству и продовольствию Городокского райисполкома, выпускница 2000 г.;

Михаил Тимофеевич Максименко — врач-инспектор Могилёвского горздравотдела, главный врач УЗ «Могилёвская городская больница скорой медицинской помощи», награжден орденом «Знак Почёта», знаком «Отличник здравоохранения», выпускник 1968 г.;

Анастасия Петровна Оситис (Гончарова) - академик Международной академии связи (МАС), руководитель и разработчик проектов средств связи на объектах «Олимпиада-80», выпускница 1966 г.;

Андрей Викторович Сарапененко — директор КУСП «Дуниловичи-Агро» Поставского района, выпускник 2000 г.;

Владимир Фёдорович Тимофеев — генерал-лейтенант, директор филиала Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта России», выпускник 1966 г.

Значимым событием стало приобретение компьютерного класса. Еще не было интернета, и компьютеры использовали при проведении уроков информатики.

В 2005 г. меняется статус школы: она стала называться учреждением образования «Бычихинская государственная общеобразовательная средняя школа». 2006 г. стал для нее, как и для всей Бычихи, знаковым: деревне был присвоен статус агрогородка. Проведены существенные работы по благоустройству всего населенного пункта, а в учреждении образования — капитальный ремонт.

В 2008 г. коллектив возглавила выпускница школы, учитель белорусского языка и литературы В.Н. Шенец. К этому времени здесь обучалось 127 учащихся, образовательный процесс обеспечивали хорошо подготовленные педагогические кадры. Средний возраст педработников составлял 47 лет. С 2008 г. по 2012 г. количество педагогов, аттестованных на высшую квалификационную категорию, увеличивалось с двух до девяти (43%).

Открыта группа продленного дня для 25 учащихся. Для ребят из отдаленных деревень организован подвоз школьным автобусом. Увеличивается численность учащихся, принимающих участие в конкурсах и олимпиадах, l и ll этапах республиканской олимпиады по учебным предметам. Ежегодно 30% учащихся получают награды по итогам творческих конкурсов, предметных олимпиад, спортивных соревнований. Система работы со способными детьми определяет творческих педагогов школы. Это учитель немецкого языка Т.В. Сотникова, белорусского языка и литературы С.П. Бронская, трудового обучения И.А. Борцев и Н.И. Пупина, начальных классов И.И. Овсова, А.И. Гамзелева, А.Г. Вруновская, русского языка и литературы М.П. Рулёва.

В 2011 г. школа переименована в государственное учреждение образования «Бычихинская средняя школа». В 2012 г. проведен капитальный ремонт, при котором освоено около 4,2 млрд. руб., постоянно используются возможности высокоскоростного интернета, электронной почты, официального сайта, кабинетов информатики и лингафонного, оснащенных шестью компьютерами, интерактивной доски, видеопроектора, пяти персональных компьютеров и двух ноутбуков, четырех многофункциональных устройств.

Десять лет музеем Боевой Славы руководит учитель истории Л.А. Борисова. Здесь проводятся уроки мужества, вахта Памяти, звездные эстафеты. Огромная заслуга в пропаганде здорового образа жизни среди учащихся принадлежит учителю физической культуры и здоровья С.Л. Гамзелеву. Творчески работает заместитель директора по учебной работе Г.Э. Козлова.

В этом году на должность директора школы назначена С.П. Бронская.

Светлана ЯКОВЛЕВА.