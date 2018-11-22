"Уезжают на заработки за границу". Лукашенко потребовал "нормально платить" строителям

«Путь один — платите им нормально. Сократите на 1,5−2% себестоимость по другим статьям и отдайте эти деньги строителям. Другого пути нет», — заявил Александр Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба президента. Александр Лукашенко также требует поднять зарплаты строителям и уровнять заработки этих работников по регионам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Александр Лукашенко отметил, что важнейшими задачами строительной отрасли являются сохранение и развитие кадрового потенциала. «В последние годы идет серьезный отток специалистов. За пять лет отрасль потеряла более 50 тыс. рабочих, лучших рабочих. Они уезжают на заработки за границу. Почему там не видно наших подрядчиков?» — спросил президент.

Президент заявил, что Совмин так и не предпринял мер, чтобы все эти люди работали в белорусских организациях на территории других государств. «Напоминаю правительству: рост экспорта строительных услуг — важнейшая задача. Хотят наши специалисты работать — пусть трудятся. Однако не только на благо своих семей, но и на благо государства», — сказал глава государства.

«У работников этой отрасли всегда была, есть и будет работа. Они принимают участие в развитии всех секторов экономики, и при хозяйственном подходе, ответственном отношении к выполнению поставленных задач заработки им гарантированы. Прекратите плакать о недостатке хороших специалистов. Путь один — платите им нормально. Сократите на 1,5−2% себестоимость по другим статьям и отдайте эти деньги строителям. Другого пути нет», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что вознаграждение строителей в регионах и столице должно быть равным. «Как так получилось, что у нас созданы разные условия по оплате труда для рабочих в Минске и регионах? Рабочий на стройке за пределами столицы за каждый час своей работы получает на один рубль меньше, чем такой же рабочий в Минске, — отметил Александр Лукашенко. — В чем дело? У них в регионах работа легче или условия лучше? Или там у рабочих и их семей меньше потребностей?»

С такими подходами никогда не получится задержать людей в малых городах и на селе, обратил внимание президент.

«Незамедлительно прекратите эту дискриминацию. У нас все граждане равны, независимо от того, где живут и работают. За равный качественный труд должно быть равное вознаграждение», — подчеркнул глава государства.