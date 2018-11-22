Лукашенко потребовал, чтобы стоимость квадратного метра жилья не превышала 1 000 рублей

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"Достижение уровня заработной платы в Br1 тыс. не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же".

Об этомзаявил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси.По его словам, стоимость возводимого жилья является важнейшим государственным вопросом.цитирует президента его пресс-служба. Одновременно глава государства предупредил чиновников:Особое внимание на совещании Лукашенко уделил строительству льготного жилья для многодетных семей- обратил внимание президент.По его словам, за два последних года их количество увеличилось на 8,5 тыс. При этом повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года. На начало 2018 года из 34 тыс. таких семей не направлены на строительство 25 тыс., а почти 7 тыс. ожидают в очереди более трех лет.Лукашенко назвал такую ситуацию недопустимой и поставил задачу правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся.- поручил глава государства.Лукашенко также поставил задачу пересмотреть программы жилищного строительства, максимально увеличив долю арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций. Глава государства отметил, что рынок арендного жилья в Беларуси пока развивается медленными темпами. За шесть лет его введено только 745 тыс. кв.м, что составляет два с половиной процента от общего объема. Для примера, в Германии это 58%, а в Швейцарии - 71%.заявил Лукашенко.По его словам, строительство такого жилья также будет способствовать привлечению молодых специалистов в малые и средние города Беларуси.