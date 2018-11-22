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Лукашенко потребовал, чтобы стоимость квадратного метра жилья не превышала 1 000 рублей

23.11.2018 12:20 — Разное | UDF  
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Фото: president.gov.by
Глава государства предостерег чиновников, чтобы они не привязывали стоимость квадратного метра жилья к средней зарплате по стране.

Об этом Александр Лукашенко заявил 23 ноября на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси.

По его словам, стоимость возводимого жилья является важнейшим государственным вопросом. "Задачей правительства остается сохранение формулы "один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной заработной платы", - цитирует президента его пресс-служба. Одновременно глава государства предупредил чиновников:

"Достижение уровня заработной платы в Br1 тыс. не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же".


Особое внимание на совещании Лукашенко уделил строительству льготного жилья для многодетных семей

"Если с общей очередью в целом разобрались, и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно растет", - обратил внимание президент.

По его словам, за два последних года их количество увеличилось на 8,5 тыс. При этом повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года. На начало 2018 года из 34 тыс. таких семей не направлены на строительство 25 тыс., а почти 7 тыс. ожидают в очереди более трех лет.

Лукашенко назвал такую ситуацию недопустимой и поставил задачу правительству совместно с облисполкомами и Минским горисполкомом увеличить объемы строительства жилья для этой категории нуждающихся.

"Вместе с банками определите необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года, как это предусмотрено указом №13", - поручил глава государства.

Лукашенко также поставил задачу пересмотреть программы жилищного строительства, максимально увеличив долю арендного жилья с привлечением финансов предприятий и организаций. Глава государства отметил, что рынок арендного жилья в Беларуси пока развивается медленными темпами. За шесть лет его введено только 745 тыс. кв.м, что составляет два с половиной процента от общего объема. Для примера, в Германии это 58%, а в Швейцарии - 71%.

"Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции", - заявил Лукашенко.

По его словам, строительство такого жилья также будет способствовать привлечению молодых специалистов в малые и средние города Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава государства предостерег чиновников, чтобы они не привязывали стоимость квадратного метра жилья к средней зарплате по стране.
 
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