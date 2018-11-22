В Минске Citroen выехал на тротуар, снес светофор и сбил четверых детей



Фото: ГАИ

Фото: ГАИ





Фото: СК

Как информирует впресс-служба ГАИ, водитель Volkswagen при совершении разворота не уступил дорогу водителю Citroen. Последний автомобиль в результате столкновения и отбросило на тротуар.Пострадали несколько человек (они ждали разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти улицу), у них незначительные травмы. Пешеходов осматривали медики. На месте работали сотрудники ГАИ и Следственного комитета, а также эксперты.Пресс-служба СК сообщает, что по предварительной информации пострадали четверо детей, с легкими травмами их доставили на обследование в больницу.