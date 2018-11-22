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В Минске Citroen выехал на тротуар, снес светофор и сбил четверых детей
Фото: ГАИ
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Фото: ГАИ
Пострадали несколько человек (они ждали разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти улицу), у них незначительные травмы. Пешеходов осматривали медики. На месте работали сотрудники ГАИ и Следственного комитета, а также эксперты.
Пресс-служба СК сообщает, что по предварительной информации пострадали четверо детей, с легкими травмами их доставили на обследование в больницу.
Фото: СК
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В Минске Citroen выехал на тротуар, снес светофор и сбил пешеходов.
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