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Могилы Галкина и Корнелюка обнаружили во время похорон Осина

23.11.2018 11:54 — Разное | UDF  
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Евгений Осин. Фото: из открытых источников
20 ноября состоялась панихида российского поп-исполнителя Евгения Осина. Тело артиста покоится на Троекуровское кладбище.

Как сообщают официальные источники Московской городской ритуальной службы, минимальная стоимость захоронения – от 387 870 до 1 163 610 рублей.

Получить бесплатно 2 кв. метра можно в том случае, если покойный имел государственные награды, звания, регалии.

К сожалению, у Евгения Викторовича званий не было. Поэтому место пришлось покупать.

Музыкальный продюсер Андрей Разин подобрал место для захоронения артиста. Как сообщает продюсер, он приобрёл участок через аукцион, который расположен рядом с место захоронения его сына.

Когда проходила прощальная церемония, поклонники певца обратили внимания на могилы актёра Владислава Галкина и журналиста Игоря Корнелюка. Некоторые были удвилены, увидев их могилы на Троекуровское кладбище.

 
 
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20 ноября состоялась панихида российского поп-исполнителя Евгения Осина.
 
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