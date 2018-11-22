В Бобруйском районе мужчину собирались хоронить. А он оказался жив

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Случилось это вечером в среду, 21 ноября, в деревне Вилы Бобруйского района, рассказалзаместитель начальника Бобруйского РОВД. К слову, в этой деревне осталось всего несколько жилых домов, она уже больше напоминает хутор.Местный житель около шести часов вечера зашел проведать своего соседа — 56-летнего пенсионера по инвалидности. Тот лежал без движения. Сосед попытался проверить пульс, но не нащупал его. Решив, что человек умер, он позвонил в милицию и родному брату мужчины, живущему в Бобруйске. Тот успел сообщить о беде родне в Жлобин и в Санкт-Петербург.Вскоре брат приехал на место. Каково же было его удивление, когда он увидел родственника живым и невредимым! Чуть позже прибыл участковый, потом «скорая». Оказалось, накануне мужчина немного выпил и уснул крепким сном.Родственники из Санкт-Петербурга, кстати, уже собирались ехать в Бобруйск на похороны, но их вовремя предупредили, что все хорошо. А вот жлобинская родня успела прибыть на место и обрадовалась, что тревога оказалась ложной.Между тем в Бобруйском РОВД отметили, что слишком бдительному соседу ответственность за ложный вызов не грозит. Он ведь хотел как лучше.