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На старте торгов белорусский рубль девальвировался к евро, доллару и рублю РФ
Иллюстративное фото
По данным banki24.by на 10:24:
Средневзвешенный курс доллара поднялся на 0,0028 рубля до 2,1047 BYN/USD.
Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0063 рубля до 2,4020 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля подрос на 0,0020 рубля до 3,2051 BYN/100 RUB.
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На последних торгах текущей недели белорусский рубль дешевеет сразу ко всем основным валютам.
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