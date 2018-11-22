На старте торгов белорусский рубль девальвировался к евро, доллару и рублю РФ

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По данным banki24.by на 10:24:Средневзвешенный курс доллара поднялся на 0,0028 рубля до 2,1047 BYN/USD.Средневзвешенный курс евро вырос на 0,0063 рубля до 2,4020 BYN/EUR.Средневзвешенный курс российского рубля подрос на 0,0020 рубля до 3,2051 BYN/100 RUB.