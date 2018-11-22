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В Жодино 69-летний пенсионер 16 раз ударил ножом свою бывшую жену

23.11.2018 12:43 — Разное | Аргументы и факты  
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В Жодино 69-летний пенсионер 16 раз ударил ножом свою бывшую жену
Следственный комитет Республики Беларусь / кадр из youtube

Как стало известно, трагедия произошла в начале июня в Жодино. 66-летняя женщина вернулась с дачи в свою квартиру. В этот момент там находился ее бывший супруг, совместно проживающий с ней, несмотря на изменение статуса семьи.

В Жодино 69-летний пенсионер 16 раз ударил ножом свою бывшую жену В Вороновском районе в пьяной ссоре мужчина убил сожительницу

Между ними возник конфликт. Пьяный мужчина предположил, что его бывшая жена забрала часть денег, переданных ему дочерью. Ссора переросла в драку, в результате которой мужчина нанес женщине несколько ударов молотком по голове, а также не менее 16 ударов ножом в жизненно-важные органы.

Женщина сопротивлялась, выбегала на балкон, звала на помощь. Крики услышали соседи и случайные прохожие, которые вызвали милицию. Когда правоохранители прибыли на место, квартира была заперта изнутри. После того как входную дверь вскрыли, на балконе было обнаружено тело пенсионерки, а ее бывший супруг спокойно смотрел телевизор.

Мужчина был заключен под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью. По информации официального представителя УСК по Минской области Татьяны БЕЛОНОГ, по решению суда мужчина ограничен в дееспособности в связи со злоупотреблением спиртными напитками, дочь являлась его опекуном.

Сообщается, что на протяжении расследования пенсионер давал противоречивые показания. Однако проведенная экспертиза показала, что в момент совершения преступления он отдавал отчет своим действиям. Кроме того, в ходе сбора характеризующего его материала, следователями установлено, что в 2017 году мужчина был судим за истязание соседки.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

 
 
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От полученных ранений 66-летняя женщина скончалась на месте.
 
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