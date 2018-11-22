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Объемы строительства арендного жилья должны быть увеличены – Лукашенко

23.11.2018 12:28 — Разное | Интерфакс  
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Программа жилищного строительства в Беларуси должна быть пересмотрена, чтобы максимально увеличить долю арендного жилья, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу.

"Как показывает практика, у нас оно очень востребовано. Только в Минске на одну такую квартиру 150 и более желающих. Развитие рынка арендного жилья необходимо и для решения вопросов трудовой миграции", - сказал А.Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса.

Главу государства цитирует его  пресс-служба.

По словам президента, строительство такого жилья также будет способствовать привлечению молодых специалистов в малые и средние города Беларуси. "При этом наиболее активно нужно строить там, где есть перспективы, развивается промышленность. Например, как это делается в Островце", - добавил он.

А.Лукашенко констатировал, что пока рынок арендного жилья в Беларуси развивается медленными темпами. За шесть лет его введено только 745 тыс. кв.м, что составляет 2,5% от общего объема. Для примера, в Германии это 58%, а в Швейцарии - 71%.

 
Теги: Минск
 
 
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Программа жилищного строительства в Беларуси должна быть пересмотрена, чтобы максимально увеличить долю арендного жилья, заявил президент Беларуси Александр...
 
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