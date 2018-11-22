Лукашенко поручил до середины 2019 года решить вопрос по всем домам-долгостроям

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил решить вопрос завершения строительства сверхнормативных жилых домов до середины 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.

"Сейчас таких домов в стране 35. Это, конечно, не 380 домов, как в 2013 году, но и их быть не должно. За каждым из них стоят наши сограждане", - сказал А.Лукашенко.

В данной связи он потребовал от всех губернаторов и председателя Минского горисполкома каждый такой дом взять под личный контроль. "Крайний срок - первая половина 2019 года", - сказал он.

Президент также поручил Комитету госконтроля и Генпрокуратуре проанализировать ситуацию в данном вопросе и предпринять необходимые действия.