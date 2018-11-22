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Лукашенко поручил до середины 2019 года решить вопрос по всем домам-долгостроям
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил решить вопрос завершения строительства сверхнормативных жилых домов до середины 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.
"Сейчас таких домов в стране 35. Это, конечно, не 380 домов, как в 2013 году, но и их быть не должно. За каждым из них стоят наши сограждане", - сказал А.Лукашенко.
В данной связи он потребовал от всех губернаторов и председателя Минского горисполкома каждый такой дом взять под личный контроль. "Крайний срок - первая половина 2019 года", - сказал он.
Президент также поручил Комитету госконтроля и Генпрокуратуре проанализировать ситуацию в данном вопросе и предпринять необходимые действия.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил решить вопрос завершения строительства сверхнормативных жилых домов до середины 2019 года, сообщила пресс-служба...
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