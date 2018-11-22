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Лукашенко предостерег от автоматического роста стоимости жилья в связи с ростом зарплат

23.11.2018 12:03 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает от автоматического увеличения стоимости квадратного метра в связи с ростом зарплат, сообщила пресс-служба главы государства.

"Задачей правительства остается сохранение формулы "один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной заработной платы", - сказал А.Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса в пятницу.

Одновременно он предупредил, что "достижение уровня заработной платы в Br1 тыс. не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же".

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает от автоматического увеличения стоимости квадратного метра в связи с ростом зарплат, сообщила пресс-служба...
 
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