Лукашенко предостерег от автоматического роста стоимости жилья в связи с ростом зарплат

Президент Беларуси Александр Лукашенко предостерегает от автоматического увеличения стоимости квадратного метра в связи с ростом зарплат, сообщила пресс-служба главы государства.

"Задачей правительства остается сохранение формулы "один квадратный метр с господдержкой не выше среднемесячной заработной платы", - сказал А.Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса в пятницу.

Одновременно он предупредил, что "достижение уровня заработной платы в Br1 тыс. не означает, что метр жилья автоматически должен стоить столько же".