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Вопрос с обеспечением жильем многодетных семей должен быть окончательно решен за два года – Лукашенко

23.11.2018 11:56 — Разное | Интерфакс  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал за два года ликвидировать образовавшуюся очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий среди многодетных семей, сообщила пресс-служба главы государства.

"Вместе с банками (правительство и облисполкомы – ИФ) определите необходимые источники финансирования, за два последующих года ликвидируйте образовавшуюся очередь и выйдите на обеспечение многодетных семей жильем в течение одного года, как это предусмотрено указом N13", - сказал А.Лукашенко на республиканском семинаре-совещании о повышении эффективности строительного комплекса в пятницу.

Как констатировал глава государства, "если с общей очередью в целом разобрались, и количество всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ежегодно снижается, то очередь многодетных семей непрерывно растет".

Так, по его данным, за два последних года их количество увеличилось на 8,5 тыс. При этом повсеместно не выполняется поручение о направлении многодетных семей на строительство жилья в течение одного года. На начало 2018 года из 34 тыс. таких семей не направлены на строительство 25 тыс., а почти 7 тыс. ожидают в очереди более трех лет.

А.Лукашенко назвал такую ситуацию недопустимой.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал за два года ликвидировать образовавшуюся очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий среди многодетных...
 
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