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Лукашенко недоволен задержкой с расчетами за построенные белорусами объекты в Калуге к ЧМ по футболу
Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен задержкой с расчетами за объекты, построенные в Калуге белорусскими организациями к Чемпионату мира по футболу, поручил привлечь к этому вопросу МИД и ЕЭК.
"Мне докладывают, что (…) россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу", - сказал А.Лукашенко на совещании в пятницу.
Его слова приводит госагентство
Кроме того, напомнил президент, до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане.
"Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии", - поручил глава государства.
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Лукашенко недоволен задержкой с расчетами за построенные белорусами объекты в Калуге к ЧМ по футболу
Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен задержкой с расчетами за объекты, построенные в Калуге белорусскими организациями к Чемпионату мира по футболу,...
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