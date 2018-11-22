Лукашенко недоволен задержкой с расчетами за построенные белорусами объекты в Калуге к ЧМ по футболу

Президент Беларуси Александр Лукашенко недоволен задержкой с расчетами за объекты, построенные в Калуге белорусскими организациями к Чемпионату мира по футболу, поручил привлечь к этому вопросу МИД и ЕЭК.

"Мне докладывают, что (…) россияне не рассчитались за объекты, построенные в Калуге к чемпионату мира по футболу", - сказал А.Лукашенко на совещании в пятницу.

Его слова приводит госагентство БелТА .

Кроме того, напомнил президент, до сих пор не получены деньги за строительство Гарлыкского горно-обогатительного комбината в Туркменистане.

"Правительство должно без промедления подключиться к решению этих вопросов. Если надо, привлекайте МИД, наших представителей в Евразийской экономической комиссии", - поручил глава государства.