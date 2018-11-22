Лукашенко про новые микрорайоны и малые города: Как в таких каменных джунглях жить человеку?

Создавать в малых городах инфраструктуру, комфортную среду для жизни и тем самым делать их привлекательными для людей, — такую задачу поставил Александр Лукашенко на семинаре-совещании по вопросам строительного комплекса.



Фото: пресс-служба президента России

«Требую от правительства немедленно приступить к выполнению принятых решений по развитию городов-спутников с увеличением объемов строительства жилья. Кроме того, там одновременно нужно создавать соответствующую инженерно-транспортную и социальную инфраструктуру», — потребовал президент.

По мнению Лукашенко, низкая привлекательность малых населенных пунктов обусловлена неразвитостью в них инфраструктуры, отсутствием комфортной среды для жизни.

Президент обратил внимание на такие крупные города, как Барановичи, Бобруйск, Молодечно, Орша, которые тоже должны стать местом притяжения людей. «В них надо развивать не только производства с хорошо оплачиваемыми рабочими местами, но и комфортную среду для жизни людей. Не надо там строить 25-этажные здания. Нужно создавать районы малоэтажной застройки», — считает президент. Он поручил в одном из таких городов реализовать пилотный проект по комплексной застройке земельного участка малоэтажными жилыми домами.

Про инфраструктуру и кто за это должен платить

Еще один проблемный момент, на который обратил внимание президент, — это развитие инфраструктуры в районах, где ведется жилая застройка, в том числе индивидуальная. «Как правило, не в людях проблема. Это местные власти не могут обеспечить строительство необходимой инфраструктуры. Так быть не должно!» — подчеркнул белорусский лидер.

При этом Александр Лукашенко отметил, что недалеко от Минска земельные участки приобретают, как правило, не бедные люди. «Поэтому строить водоотведение, водоснабжение, газифицировать, линии электропередач и дороги вы должны вместе с ними. Нельзя это все строить только за счет бюджета. Да, прежде чем выводить людей на какую-то карту для застройки, надо разделить на участки и подвести дорогу, чтобы люди или застройщик могли строить эти дома. А дальше договаривайтесь с людьми», — сказал президент.

Про микрорайоны-новостройки

Глава государства также считает недопустимым превращать в «каменные джунгли» микрорайоны-новостройки, так как многоквартирные кварталы часто строятся по принципу «меньше затрат — больше прибыли». «Придомовая территория обустраивается минимально. В лучшем случае детская площадка непонятно какая, пара деревьев, а то и вообще только асфальт или плитка, — отметил белорусский лидер. — Как в таких каменных джунглях можно жить человеку? Стыдно смотреть на новые кварталы».

«Год следующий на решение этой проблемы», — поручил глава государства, имея в виду задачу по озеленению жилых районов.

В то же время в Беларуси есть положительные примеры, когда подобные районы возводятся красивыми, удобными и функциональными. «И не мешают ни нормы, ни нормативы», — заметил глава государства.

Он поручил Минстройархитектуры установить обязательные правила по созданию комфортной среды в микрорайонах-новостройках.

Президент раскритиковал типовое проектирование социальных объектов. «Не нужно зацикливаться на типовом проектировании и строить все одинаковое. Типовыми могут быть промышленные здания, сооружения, трансформаторные подстанции, котельные. Но детские сады, школы и прочие социальные объекты должны быть оригинальными», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Типовыми в них, отметил глава государства, могут быть только технология, отдельные конструктивные элементы, узлы и детали, из которых они будут собираться. «И повторяю: все должно утопать в зелени и цветах», — потребовал президент.

Александр Лукашенко также высказал претензии к качеству и срокам разработки проектной документации. Он заметил, что часто проектирование ведется не два-три месяца, а растягивается на годы. «Сейчас в Беларуси строится порядка восьми тысяч объектов. Из них с превышением нормативного срока — половина. И в большинстве случаев причиной являются бесконечные корректировки проектов», — констатировал глава государства.

Президент подчеркнул, что проектировщик должен быть профессионалом и отвечать за принятые решения. «Примите необходимые меры по повышению ответственности разработчиков за качество проектной документации и сроки ее подготовки», — поручил он.