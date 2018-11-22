Минчане хотят спасти ветеринарную станцию − её снесут ради нового жилья

12 ноября застройщик, который не раскрывает себя, выкупил участок на пересечении улиц Железнодорожной и Минина в Минске. Он снесёт административные здания, склады и жилые двухэтажки, пишет TUT.by. Неравнодушные жители обратили внимание, что в этот участок входит «Минская городская ветеринарная станция», и о её судьбе после сноса ничего не известно. Активисты создали петицию с требованием к властям найти станции новое место.

Что за участок и что с ним будет

Неизвестная компания купила право застроить участок на пересечении улиц Минина и Железнодорожной за 6,2 миллиона рублей. Ещё почти 16,5 миллиона рублей победитель аукциона потратит на отселение жильцов. Потом инвестор построит многоквартирные дома с объектами общественного назначения. Всего 92 тысячи квадратных метров − и это с учетом многоуровневных парковок. Само жильё займёт 60 тысяч «квадратов».

В ходе аукциона среди требований к застройщику был высокий уровень архитектурно-пространственных решений застройки. Максимальная высота зданий не должна превышать 30 метров.

Ветеринарная станция

Авторы петиции обратили внимание, что ГУ «Минская городская ветеринарная станция» находится по адресу Минина, 4, и поэтому она также подлежит сносу. Активисты ссылаются на статью 41 Закона Республики Беларусь о местном управлении и обращаются к Мингорисполкому с просьбой помочь найти станции новое помещение, чтобы животные не остались без помощи.