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Минчане хотят спасти ветеринарную станцию − её снесут ради нового жилья
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12 ноября застройщик, который не раскрывает себя, выкупил участок на пересечении улиц Железнодорожной и Минина в Минске. Он снесёт административные здания, склады и жилые двухэтажки,
Что за участок и что с ним будет
Неизвестная компания купила право застроить участок на пересечении улиц Минина и Железнодорожной за 6,2 миллиона рублей. Ещё почти 16,5 миллиона рублей победитель аукциона потратит на отселение жильцов. Потом инвестор построит многоквартирные дома с объектами общественного назначения. Всего 92 тысячи квадратных метров − и это с учетом многоуровневных парковок. Само жильё займёт 60 тысяч «квадратов».
В ходе аукциона среди требований к застройщику был высокий уровень архитектурно-пространственных решений застройки. Максимальная высота зданий не должна превышать 30 метров.
Ветеринарная станция
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12 ноября застройщик, который не раскрывает себя, выкупил участок на пересечении улиц Железнодорожной и Минина в Минске. Он снесёт административные здания, склады и...
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