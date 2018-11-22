﻿ Минчане хотят спасти ветеринарную станцию − её снесут ради нового жилья. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчане хотят спасти ветеринарную станцию − её снесут ради нового жилья

23.11.2018 12:41 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

12 ноября застройщик, который не раскрывает себя, выкупил участок на пересечении улиц Железнодорожной и Минина в Минске. Он снесёт административные здания, склады и жилые двухэтажки, пишет TUT.by. Неравнодушные жители обратили внимание, что в этот участок входит «Минская городская ветеринарная станция», и о её судьбе после сноса ничего не известно. Активисты создали петицию с требованием к властям найти станции новое место.

Что за участок и что с ним будет

Неизвестная компания купила право застроить участок на пересечении улиц Минина и Железнодорожной за 6,2 миллиона рублей. Ещё почти 16,5 миллиона рублей победитель аукциона потратит на отселение жильцов. Потом инвестор построит многоквартирные дома с объектами общественного назначения. Всего 92 тысячи квадратных метров − и это с учетом многоуровневных парковок. Само жильё займёт 60 тысяч «квадратов».

В ходе аукциона среди требований к застройщику был высокий уровень архитектурно-пространственных решений застройки. Максимальная высота зданий не должна превышать 30 метров.

Ветеринарная станция

Авторы петиции обратили внимание, что ГУ «Минская городская ветеринарная станция» находится по адресу Минина, 4, и поэтому она также подлежит сносу. Активисты ссылаются на статью 41 Закона Республики Беларусь о местном управлении и обращаются к Мингорисполкому с просьбой помочь найти станции новое помещение, чтобы животные не остались без помощи.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 23
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 ноября застройщик, который не раскрывает себя, выкупил участок на пересечении улиц Железнодорожной и Минина в Минске. Он снесёт административные здания, склады и...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Уезжают на заработки за границу". Лукашенко потребовал "нормально платить" строителям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика