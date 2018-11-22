Иностранцам упростят регистрацию: бесплатно, через интернет и в течение десяти дней

Несмотря на 30-дневный безвиз для иностранцев, у них есть другая головная боль − обязательная регистрация в отделе по миграции в течение пяти дней. За это ещё и надо заплатить одну базовую величину (24,5 рубля). МВД предложило это дело упростить − дать возможность зарегистрироваться в интернете, бесплатно, да ещё и в течение десяти дней, пишет «СБ».

Для чего нужна регистрация

По словам первого замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД Виталия Наумчика, регистрация у нас есть ещё со времён СССР: «Это элемент обеспечения безопасности граждан и страны. Нам важно отслеживать миграционные потоки и понимать, кто к нам едет. К сожалению, иностранцы совершают и правонарушения, и преступления. К слову, наша страна не единственная, где процедура регистрации обязательна. Знаю, что существует она в Чехии, Германии и некоторых государствах СНГ».

Какие условия сейчас

Граждане России могут оставаться у нас без регистрации в течение 90 дней. Граждане Украины, Латвии, Литвы, Эстонии и Казахстана − 30 дней. Все остальные − пять суток. Если они останавливаются в отеле, санатории или агроусадьбе, их там бесплатно зарегистрируют. В остальных случаях нужно самому идти в ОГиМ по месту пребывания.

Если иностранец приехал на пять дней в Минск, а потом уедет ещё на шесть в Могилёв, то ему придётся зарегистрироваться и там тоже. За нарушение наказывают предупреждением, штрафом от 4 до 20 базовых величин или депортацией. Но последнее − в самых крайних случаях. «Если турист или бизнесмен не разобрался и пришел в ОГиМ на день позже, то никто такую санкцию не применяет», − говорит Виталий Наумчик.

Что изменится

Иностранцы смогут находиться в Беларуси в течение десяти дней без регистрации. Правда, изменение закона затянется до конца следующего года, поэтому пока что ориентируемся на пять дней. Если иностранец засидится у нас на более долгий срок, ему нужно будет зайти на Единый портал электронных услуг и заполнить анкету на английском или русском языке. И это бесплатно. Эту возможность хотят ввести уже в январе 2019 года. Регистрацию в ОГиМ тоже можно пройти − но там платно, так что вряд ли туда будут приходить гости.

Замдиректора Департамента по туризму обрадовался такой новости: «Мы давно добивались продления срока нахождения иностранных граждан без регистрации. Такие изменения − это большое достижение. <...> Нам бы хотелось, чтобы регистрация вовсе была отменена, но упрощение процедуры − это шаг вперед. Теперь главная задача − сделать услугу, когда она будет доступна через интернет, максимально простой и удобной для гостей нашей страны. Нам бы хотелось, чтобы информация о регистрации в электронном виде появилась на ключевых сайтах, куда могут зайти иностранцы. И, конечно же, чтобы она была на разных языках».