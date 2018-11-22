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Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзу на ЧМ по боксу

23.11.2018 12:33 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзу чемпионата мира по боксу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Индии.

В полуфинале в весовой категории 81 килограмм наша спортсменка раздельным решением судей уступила кубинке Джессике Синистерре. Кебикова стала первой белорусской медалисткой в истории женских чемпионатов мира по боксу.

Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзу на ЧМ по боксу

Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзу на ЧМ по боксу
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Теги: Витебск, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Белоруска Виктория Кебикова завоевала бронзу чемпионата мира по боксу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Индии. В...
 
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