|
На Международном фестивале современной хореографии IFMC-2018 в Витебске выбирают лучших исполнителей и постановщиков
Новости Беларуси. В Витебске в эти дни выбирают лучших исполнителей и постановщиков современного танца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В северной столице в самом разгаре XXXI Международный фестиваль современной хореографии IFMC-2018.
По итогам отборочного видеотура для участия в форуме допустили 36 работ. Это коллективы и танцоры из Армении, Грузии, Германии, Италии, Китая, Кубы и других стран. Беларусь представляют танцевальные пары из Минска, Витебска и Гомеля.
Закрытые отборочные туры уже прошли, но имена победителей назовут 25 ноября во время концерта-закрытия.
Стефания Катаринелла, участник XXXI Международного фестиваля современной хореографии IFMC-2018 (Италия):
Раду Поклитару, председатель жюри XXXI Международного фестиваля современной хореографии IFMC-2018 (Украина):
Нынешний хореографический форум стал продолжением празднования 30-летия IFMC. Юбилей одного из самых престижных на территории Европы фестивалей современного танца организаторы решили отмечать в течение двух лет.
Новости по теме
«В конце выступления зал встал и аплодировал мне стоя». Как белорусская танцовщица стала звездой восточного танца мирового масштаба
‡агрузка...
На Международном фестивале современной хореографии IFMC-2018 в Витебске выбирают лучших исполнителей и постановщиков
4-метровые ледяные скульптуры и 3D-шоу в цифровом музее льда в Бельгии: фотофакт
С эскортного миноносца японских ВМС смыло в воду более 20 снарядов
В австралийском штате Новый Южный Уэльс бушуют масштабные лесные пожары
Президент Беларуси поздравил коллектив ГГТУ им. П.О. Сухого с 50-летием со дня основания вуза
В Алабаме мужчина открыл стрельбу в переполненном торговом центре
Сотрудничество Беларуси и Евросоюза обсудят на XVI Минском форуме с представителями более 20 стран
«25 ноября жду от вас голосов». Даниэль Ястремский просит белорусов поддержать его на детском «Евровидении»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Международном фестивале современной хореографии IFMC-2018 в Витебске выбирают лучших исполнителей и постановщиков
Новости Беларуси. В Витебске в эти дни выбирают лучших исполнителей и постановщиков современного танца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В северной...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)