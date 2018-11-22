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На Международном фестивале современной хореографии IFMC-2018 в Витебске выбирают лучших исполнителей и постановщиков

23.11.2018 12:19 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Витебске в эти дни выбирают лучших исполнителей и постановщиков современного танца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В северной столице в самом разгаре XXXI Международный фестиваль современной хореографии IFMC-2018.

На Международном фестивале современной хореографии IFMC-2018 в Витебске выбирают лучших исполнителей и постановщиков

На Международном фестивале современной хореографии IFMC-2018 в Витебске выбирают лучших исполнителей и постановщиков

На Международном фестивале современной хореографии IFMC-2018 в Витебске выбирают лучших исполнителей и постановщиков

По итогам отборочного видеотура для участия в форуме допустили 36 работ. Это коллективы и танцоры из Армении, Грузии, Германии, Италии, Китая, Кубы и других стран. Беларусь представляют танцевальные пары из Минска, Витебска и Гомеля.

Закрытые отборочные туры уже прошли, но имена победителей назовут 25 ноября во время концерта-закрытия.

На Международном фестивале современной хореографии IFMC-2018 в Витебске выбирают лучших исполнителей и постановщиков

Стефания Катаринелла, участник XXXI Международного фестиваля современной хореографии IFMC-2018 (Италия):
Было честью для меня приехать сюда. Я проделала очень долгий путь. Я из Италии. Я была рада, что нас здесь встретили очень тепло, несмотря на то что мы не знаем русского языка.

На Международном фестивале современной хореографии IFMC-2018 в Витебске выбирают лучших исполнителей и постановщиков

Раду Поклитару, председатель жюри XXXI Международного фестиваля современной хореографии IFMC-2018 (Украина):
Учитывая, что мы посмотрели очень-очень маленькую часть, то анализировать весь уровень фестиваля еще очень рано. Но по тем двум 45-минутным просмотрам, что у нас были сегодня, могу сказать, что очень многие работы радуют.

Нынешний хореографический форум стал продолжением празднования 30-летия IFMC. Юбилей одного из самых престижных на территории Европы фестивалей современного танца организаторы решили отмечать в течение двух лет.

На Международном фестивале современной хореографии IFMC-2018 в Витебске выбирают лучших исполнителей и постановщиков

На Международном фестивале современной хореографии IFMC-2018 в Витебске выбирают лучших исполнителей и постановщиков
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На Международном фестивале современной хореографии IFMC-2018 в Витебске выбирают лучших исполнителей и постановщиков

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске в эти дни выбирают лучших исполнителей и постановщиков современного танца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В северной...
 
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