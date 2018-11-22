Минтрансу на заметку. В баварском городе вводят бесплатный проезд. Для чего это сделали?

Жители и гости немецкого города Ашаффенбурга в ближайшие два года один день в неделю смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом — по субботам.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Расходы покроют из бюджета — 285 тысяч евро в год. Чтобы вести подсчет, пассажирам придется брать билеты, но без оплаты. Цель проекта — привлечь новых постоянных клиентов. В феврале аналогичную акцию стартовали в Тюбингене.