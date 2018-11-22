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Минтрансу на заметку. В баварском городе вводят бесплатный проезд. Для чего это сделали?
Жители и гости немецкого города Ашаффенбурга в ближайшие два года один день в неделю смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом — по субботам.
Расходы покроют из бюджета — 285 тысяч евро в год. Чтобы вести подсчет, пассажирам придется брать билеты, но без оплаты. Цель проекта — привлечь новых постоянных клиентов. В феврале аналогичную акцию стартовали в Тюбингене.
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Власти баварского Ашаффенбурга в начале предрождественского сезона объявили о старте двухлетнего проекта: бесплатный транспорт один день в неделю.
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