"Небо поможет нам", "Мотылек" и "Жить в кайф". Очень легкий тест на знание песен Макса Коржа

Сегодня главному белорусскому рэперу — Максу Коржу — стукнуло 30. Его песни звучат почти на каждой молодежной тусовке, многие знают их наизусть. Но даже если вы не преданный фанат, треки «Мотылек», «Жить в кайф» и «Небо поможет нам» хотя бы раз точно слышали. Мы составили несложный и быстрый тест на знание песен выходца из Лунинца. Поехали!

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Фото в тесте: maxkorzh.by