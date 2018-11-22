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"Небо поможет нам", "Мотылек" и "Жить в кайф". Очень легкий тест на знание песен Макса Коржа

23.11.2018 13:00 — Разное | Tut.by  
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Сегодня главному белорусскому рэперу — Максу Коржу — стукнуло 30. Его песни звучат почти на каждой молодежной тусовке, многие знают их наизусть. Но даже если вы не преданный фанат, треки «Мотылек», «Жить в кайф» и «Небо поможет нам» хотя бы раз точно слышали. Мы составили несложный и быстрый тест на знание песен выходца из Лунинца. Поехали!

 

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Макс Корж выступит в Минске на стадионе «Динамо» 24 августа. КУПИТЬ БИЛЕТ

Фото в тесте: maxkorzh.by

 
Теги: Минск
 
 
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Если вы не преданный фанат, треки "Мотылек", "Жить в кайф" и "Небо поможет нам" хотя бы раз точно слышали. Мы составили несложный и быстрый тест на знание песен выходца...
 
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