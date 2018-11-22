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Сначала наносите тон, а потом тени? Это неправильно. Визажист рассказывает секрет идеальных смоки айс
Сто раз пытались нарисовать те самые знаменитые «смоки айс», которые так красиво смотрятся на Пенелопе Крус, а на вас — как синяки под глазами панды? Исправляем ситуацию: визажист
Кстати,
1. Главный секрет идеальных «смоки» в том, что сначала мы делаем макияж глаз, а уже потом — лица. Так мы сможем убрать осыпавшиеся тени под глазами до нанесения тональной основы, и макияж будет выглядеть естественным и чистым.
2. Делаем прорисовку ресничного ряда коричневым карандашом. Идеальную линию можно не выводить, так как после на этом месте будут тени и подводка. Нанести прорисовку нужно в соответствии с формой и посадкой ваших глаз. Я, например, делаю ярче внешний угол, потому что он опущен, и не довожу линию до центра, так как у меня близко посаженные глаза.
2. Наносим кремовые стойкие тени оттенка вашей кожи — это база под наши «смоки».
3. Потом наносим кремовые темные тени уже в темном оттенке. Благодаря этому сухие тени поверх них будут выглядеть ярче.
4. Далее наносим сухие тени теплого коричневого цвета. Сначала наносим цвет на веко, а затем с помощью более светлого оттенка и пушистой круглой кисти растушевываем.
5. Теперь наносим кайял темного цвета (у меня он, к примеру, коричнево-фиолетовый) на верхнюю ресничную зону и втушевываем ее тенями. Затем прорисовываем нижнюю слизистую века.
6. Наносим тушь. Я рекомендую использовать тушь насыщенного черного цвета и наносить несколько слоев.
7. Во внешний угол добавляем подводку черно-коричневого цвета. Это поможет подправить форму глаза. Но если ваши глаза по форме вас устраивают, можно этого не делать.
8. Вытираем все осыпавшиеся тени в области под глазами.
9. Наносим тональную основу по типу кожи. Тон должен быть идеальным, поэтому, если необходимо, наносим второй слой в проблемных местах. Под глаза также наносим тон (если он не стойкий и не матирующий). Осторожно подводим тон к границе теней, мягко растушевывая его спонжем.
10. Припудриваем все лицо легкой пудрой, которая закрепит макияж.
11. Делаем макияж бровей. Важно учесть: даже если у вас насыщенный макияж глаз, ни в коем случае не делайте брови ярче обычного. Иначе макияж будет выглядеть слишком агрессивным и вульгарным.
12. Наносим хайлайтер на все выступающие точки лица. Можно нанести больше обычного, учитывая, что это вечерний вариант макияжа.
13. Создаем правильный контур лица с помощью скульптора. Как и в случае с хайлайтером, можно быть смелее, чем в повседневном макияже.
14. Остался макияж губ. Начинаем с нюдового карандаша, а потом наносим тинт естественного персикового оттенка.
15. Остатки тинта наносим в качестве румян для единого колорита макияжа лица.
16. Последний шаг — нанесение консилера. Это позволит сделать макияж чистым. В случае со «смоки айс» это особенно важно. После этого припудриваем зону под глазами.
Макияж готов!
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Сначала наносите тон, а потом тени? Это неправильно. Визажист рассказывает секрет идеальных смоки айс
Визажист Алеся Волкова расскажет секрет идеальных "смоки", а главное покажет, как их сделать. Попробуйте повторить - и, поверьте, у вас наконец получится Пенелопа...
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