Back to USSR. Лукашенко сравнил свои совещания с пленумами ЦК КПСС

Открывая совещание, он отметил, что его можно назвать традиционным и подобные мероприятия будут и впредь проводиться регулярно, примерно один раз в полгода.





БелТА "Это своеобразные "пленумы ЦК". От этой формы массового и коллективного мозгового штурма тех или иных вопросов органами власти уходить не надо. Нужно перенимать все, что было лучшее в нашей истории", - цитирует Лукашенко









во время совещания