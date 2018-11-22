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Back to USSR. Лукашенко сравнил свои совещания с пленумами ЦК КПСС
Такое сравнение Лукашенко сделал во время проходящего сегодня семинара-совещания о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси
Открывая совещание, он отметил, что его можно назвать традиционным и подобные мероприятия будут и впредь проводиться регулярно, примерно один раз в полгода.
"Это своеобразные "пленумы ЦК". От этой формы массового и коллективного мозгового штурма тех или иных вопросов органами власти уходить не надо. Нужно перенимать все, что было лучшее в нашей истории", - цитирует Лукашенко
во время совещания
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Такое сравнение Лукашенко сделал во время проходящего сегодня семинара-совещания о повышении эффективности строительного комплекса Беларуси
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