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"Нас будут уничтожать поодиночке" Алексиевич поддержала журналистов по "делу БелТА

23.11.2018 12:24 — Разное | Партизан  
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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич высказалась в поддержку журналистов, которых обвиняют по уголовному «делу БелТА».

"Происходит наступление на один из самых сильных и самых интересных, и самых развернутых ресурсов в нашей стране. Государство прибирает его к рукам. Делает это присущими ему способами. Просто творится произвол. Иногда произвол, иногда преступление. 

Они хотят TUT.BY сделать послушным себе. Я думаю, миллиона два белорусов были там, всю главную информацию получали там. Вот это больше всего и не нравится государству.

К сожалению, наше содружество журналистов не стало на защиту, как это произошло бы, допустим, в Украине. Как это произошло бы в Прибалтике. Тем более я не говорю о других развитых странах. Там это было бы невозможно. 

Нас будут уничтожать поодиночке, а общество в целом не становится на защиту. Не понимая, что этот суд, который вершится, проигрывает не Марина Золотова, не Зиссер, не TUT.BY. Мы все его проигрываем.

Каждый из нас должен во всяком случае кричать, вопить, говорить: "Люди, придут скоро и за вами! Вы не думайте, что это пришли за Мариной Золотовой. Может, так люди проснутся", — говорит о резонансном деле Светлана Алексиевич.

 
7-9 августа в редакциях TUT.BY, информагентства БелаПАН, других СМИ, а также в квартирах журналистов прошли обыски.

Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала Анна Колтыгина, Галина Власик и Анна Ермачонок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова, собственный корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский, редактор сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков.

Все они провели несколько суток в изоляторе временного содержания. После освобождения большинству подозреваемых был запрещен выезд из страны.


Следственный комитет обвиняет журналистов в том, что они осуществляли несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного информагентства БелТА. 

Независимые аналитики убеждены: "дело БелТА" — попытка властей запугать и взять под контроль главные негосударственные интернет-медиа. Журналистам грозят штрафы и даже тюремные сроки.

 
 
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Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич высказалась в поддержку журналистов, которых обвиняют по уголовному «делу БелТА».
 
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